На Камчатке ввели QR-коды на междугородных автобусных и авиарейсах
В Камчатском крае с 23 ноября начала действовать система QR-кодов для поездок на межмуниципальных автобусах и полетов по местным направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Пассажиры обязаны предъявлять QR-коды для вакцинированных от COVID-19, а также документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней или недавно перенесенное заболевание. Также можно показать справку о наличии антител, которая действует в течение одного месяца. Эта система распространяется на пассажирские авиаперевозки по всем направлениям Камчатского края и на пять внутрирегиональных междугородних автобусных маршрутов.
«Межмуниципальные перевозчики подготовились к такой проверке документов, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные и за первую половину дня у всех, желающих уехать или улететь были необходимые документы», — сказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.
Система QR-кодов действует в регионе с 30 октября. Тогда ее действие распространили на заведения общепита, фитнес-залы, театры, музеи и библиотеки, а также на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания с количеством участников больше 40 человек. Позже ее продлили до конца ноября. С 7 ноября в регионе также запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах. Кроме того, с 28 ноября заселиться в гостиницы и базы отдыха на территории края можно будет только при предъявлении QR-кодов документов, подтверждающих прохождение вакцинации, перенесенное заболевание либо медотвод. Ранее это можно было сделать, показав отрицательный ПЦР-тест.
Накануне Татарстан стал первым регионом страны, где QR-коды были введены в общественном транспорте. Похожие ограничения на междугороднее сообщение также действуют в Волгоградской области и в Хабаровском крае.