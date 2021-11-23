На Камчатке ввели QR-коды на междугородных автобусных и авиарейсах

Система QR-кодов действует в регионе с 30 октября. Тогда ее действие распространили на заведения общепита, фитнес-залы, театры, музеи и библиотеки, а также на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания с количеством участников больше 40 человек. Позже ее продлили до конца ноября. С 7 ноября в регионе также запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах. Кроме того, с 28 ноября заселиться в гостиницы и базы отдыха на территории края можно будет только при предъявлении QR-кодов документов, подтверждающих прохождение вакцинации, перенесенное заболевание либо медотвод. Ранее это можно было сделать, показав отрицательный ПЦР-тест.