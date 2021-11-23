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На Камчатке ввели QR-коды на междугородных автобусных и авиарейсах

Ведомости

В Камчатском крае с 23 ноября начала действовать система QR-кодов для поездок на межмуниципальных автобусах и полетов по местным направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пассажиры обязаны предъявлять QR-коды для вакцинированных от COVID-19, а также документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней или недавно перенесенное заболевание. Также можно показать справку о наличии антител, которая действует в течение одного месяца. Эта система распространяется на пассажирские авиаперевозки по всем направлениям Камчатского края и на пять внутрирегиональных междугородних автобусных маршрутов.

«Межмуниципальные перевозчики подготовились к такой проверке документов, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные и за первую половину дня у всех, желающих уехать или улететь были необходимые документы», — сказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

Система QR-кодов действует в регионе с 30 октября. Тогда ее действие распространили на заведения общепита, фитнес-залы, театры, музеи и библиотеки, а также на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания с количеством участников больше 40 человек. Позже ее продлили до конца ноября. С 7 ноября в регионе также запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах. Кроме того, с 28 ноября заселиться в гостиницы и базы отдыха на территории края можно будет только при предъявлении QR-кодов документов, подтверждающих прохождение вакцинации, перенесенное заболевание либо медотвод. Ранее это можно было сделать, показав отрицательный ПЦР-тест.

Накануне Татарстан стал первым регионом страны, где QR-коды были введены в общественном транспорте. Похожие ограничения на междугороднее сообщение также действуют в Волгоградской области и в Хабаровском крае.

Ранее по теме: В Татарстане запретили пользоваться общественным транспортом без QR-кодов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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