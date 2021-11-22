В Татарстане запретили пользоваться общественным транспортом без QR-кодов

По данным оперштаба на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета в Татарстане составлял 34,5% против 50,2% в среднем в по России. Первую прививку от коронавируса в регионе сделали 1,9 млн человек, полный курс вакцинации прошли 1,6 млн из них. В целом за время пандемии инфекция подтвердилась у 35 794 жителей Татарстана. Из них 28 879 выздоровели, 1164 умерли, остальные болеют в данный момент.