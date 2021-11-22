В Татарстане запретили пользоваться общественным транспортом без QR-кодов
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин 17 ноября утвердил постановление, согласно которому с 22 ноября лица старше 18 лет не могут пользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, перенесение этого заболевания в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от соответствующей прививки.
Требование касается транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и метро. Такси и межрегиональный транспорт мера не затрагивает.
Также с 22 ноября на автовокзалах и автостанциях запрещено продавать билеты на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения людям без QR-кодов. Вдобавок приостанавливается действие льготных карт людей старше 60 лет, если те не переболели COVID-19, не сделали прививки или не имеют медотводов.
О том, что жителям Татарстана без QR-кодов запретят пользоваться общественным транспортом, 6 ноября объявил президент региона Рустам Минниханов. Он отметил тогда, что у местных властей «нет другого выхода». Тогда же глава Татарстана посетовал на низкий уровень вакцинации от коронавируса среди граждан старше 60 лет.
По данным оперштаба на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета в Татарстане составлял 34,5% против 50,2% в среднем в по России. Первую прививку от коронавируса в регионе сделали 1,9 млн человек, полный курс вакцинации прошли 1,6 млн из них. В целом за время пандемии инфекция подтвердилась у 35 794 жителей Татарстана. Из них 28 879 выздоровели, 1164 умерли, остальные болеют в данный момент.