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Общество

В Татарстане запретили пользоваться общественным транспортом без QR-кодов

Ведомости

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин 17 ноября утвердил постановление, согласно которому с 22 ноября лица старше 18 лет не могут пользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, перенесение этого заболевания в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от соответствующей прививки. 

Требование касается транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и метро. Такси и межрегиональный транспорт мера не затрагивает. 

Также с 22 ноября на автовокзалах и автостанциях запрещено продавать билеты на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения людям без QR-кодов. Вдобавок приостанавливается действие льготных карт людей старше 60 лет, если те не переболели COVID-19, не сделали прививки или не имеют медотводов. 

О том, что жителям Татарстана без QR-кодов запретят пользоваться общественным транспортом, 6 ноября объявил президент региона Рустам Минниханов. Он отметил тогда, что у местных властей «нет другого выхода». Тогда же глава Татарстана посетовал на низкий уровень вакцинации от коронавируса среди граждан старше 60 лет.

По данным оперштаба на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета в Татарстане составлял 34,5% против 50,2% в среднем в по России. Первую прививку от коронавируса в регионе сделали 1,9 млн человек, полный курс вакцинации прошли 1,6 млн из них. В целом за время пандемии инфекция подтвердилась у 35 794 жителей Татарстана. Из них 28 879 выздоровели, 1164 умерли, остальные болеют в данный момент. 

Ранее по теме: В Татарстане введут QR-коды для поездок в общественном транспорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных