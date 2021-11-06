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В Татарстане введут QR-коды для поездок в общественном транспорте

Ведомости

Власти Татарстана решили ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса: через две недели жители старше 18 лет смогут передвигаться на общественном транспорте только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию, или справки о медотводе, заявил глава региона Рустам Минниханов.

«Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — сказал Минниханов, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. В сообщении поясняется, что для обеспечения контроля за исполнением данной меры татарстанские власти разработают форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании к вакцинации.

Минниханов добавил, что режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет, однако ограничения на работу ряда объектов и проведение массовых мероприятий продолжат действовать в полной мере.

Также глава региона рассказал о темпах вакцинации, посетовав на ее низкий уровень среди жителей старше 60 лет. Первый компонент вакцины от коронавируса в Татарстане получили уже более 1,6 млн человек. Глава региона напомнил, что с 9 ноября работодатели должны будут отстранять без сохранения зарплаты сотрудников, не получивших первую прививку, кроме тех, что имеют медотвод и переболевших в течение последних шести месяцев.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости региональные власти могут продлить данную меру. 

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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