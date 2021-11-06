В Татарстане введут QR-коды для поездок в общественном транспорте

Также глава региона рассказал о темпах вакцинации, посетовав на ее низкий уровень среди жителей старше 60 лет. Первый компонент вакцины от коронавируса в Татарстане получили уже более 1,6 млн человек. Глава региона напомнил, что с 9 ноября работодатели должны будут отстранять без сохранения зарплаты сотрудников, не получивших первую прививку, кроме тех, что имеют медотвод и переболевших в течение последних шести месяцев.