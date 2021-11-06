В Татарстане введут QR-коды для поездок в общественном транспорте
Власти Татарстана решили ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса: через две недели жители старше 18 лет смогут передвигаться на общественном транспорте только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию, или справки о медотводе, заявил глава региона Рустам Минниханов.
«Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — сказал Минниханов, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. В сообщении поясняется, что для обеспечения контроля за исполнением данной меры татарстанские власти разработают форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании к вакцинации.
Минниханов добавил, что режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет, однако ограничения на работу ряда объектов и проведение массовых мероприятий продолжат действовать в полной мере.
Также глава региона рассказал о темпах вакцинации, посетовав на ее низкий уровень среди жителей старше 60 лет. Первый компонент вакцины от коронавируса в Татарстане получили уже более 1,6 млн человек. Глава региона напомнил, что с 9 ноября работодатели должны будут отстранять без сохранения зарплаты сотрудников, не получивших первую прививку, кроме тех, что имеют медотвод и переболевших в течение последних шести месяцев.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости региональные власти могут продлить данную меру.