В Санкт-Петербурге не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В городе сохранятся уже действующие ограничения, включая систему QR-кодов. Сейчас их должны иметь при себе посетители театров, музеев, концертов и кинотеатров, с 15 ноября их нужно будет предъявлять при посещении бассейнов, фитнес-центров, спортзалов, развлекательных заведений и церемоний бракосочетания в ЗАГСах города. С 1 декабря ограничение распространится на заведения общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объекты розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов без зала обслуживания).