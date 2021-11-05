В Санкт-Петербурге не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Власти Санкт-Петербурга решили не продлевать режим нерабочих дней на период после 7 ноября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Петербург против коронавируса».
В городе сохранятся уже действующие ограничения, включая систему QR-кодов. Сейчас их должны иметь при себе посетители театров, музеев, концертов и кинотеатров, с 15 ноября их нужно будет предъявлять при посещении бассейнов, фитнес-центров, спортзалов, развлекательных заведений и церемоний бракосочетания в ЗАГСах города. С 1 декабря ограничение распространится на заведения общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объекты розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов без зала обслуживания).
С 8 ноября общепит, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки будут работать только до 23.00. С 1 ноября аудитория массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, будет снижена с 75 до 40 человек.
За последние сутки в Петербурге скончались 89 заболевших СOVID-19 (всего с начала пандемии — 24 298 человек), заразились 3363 человека (с начала пандемии — 724 773). Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7% (более 2 млн полностью привитых).
Накануне о намерении продлить нерабочие дни, введенные на федеральном уровне с 28 октября по 7 ноября, сообщили пять регионов: Челябинская, Курская, Брянская, Томская и Смоленская области. В Москве и Подмосковье от такого шага решили отказаться.