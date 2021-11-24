Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — сообщили в компании.