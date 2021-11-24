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Общество

Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России

Ведомости

Пик четвертой волны коронавируса с вероятностью 93% придется на 22 декабря, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на специалистов Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов. 

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — сообщили в компании.

Для получения прогноза специалисты использовали мультиклассовые классификаторы, которые основаны на сочетании разных нейронных сетей. Самая известная из них - GPT-3, которую несколько месяцев назад представил Илон Маск. Данные были обработаны алгоритмами классического машинного обучения. 

«Вероятность — 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», — объяснили в компании.

За последние сутки в России было зарегистрировано 33 996 случаев заражения коронавирусом. Прирост заболеваемости снижается шестой день подряд. Пик заболеваемости пришелся на 6 ноября — тогда было выявлено 41 335 случаев заражения. С 9 ноября каждый день в России умирает более 1200 пациентов с COVID-19. Максимум был выявлен 19 ноября — 1254. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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