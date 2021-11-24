Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России
Пик четвертой волны коронавируса с вероятностью 93% придется на 22 декабря, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на специалистов Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов.
«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — сообщили в компании.
Для получения прогноза специалисты использовали мультиклассовые классификаторы, которые основаны на сочетании разных нейронных сетей. Самая известная из них - GPT-3, которую несколько месяцев назад представил Илон Маск. Данные были обработаны алгоритмами классического машинного обучения.
«Вероятность — 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», — объяснили в компании.
За последние сутки в России было зарегистрировано 33 996 случаев заражения коронавирусом. Прирост заболеваемости снижается шестой день подряд. Пик заболеваемости пришелся на 6 ноября — тогда было выявлено 41 335 случаев заражения. С 9 ноября каждый день в России умирает более 1200 пациентов с COVID-19. Максимум был выявлен 19 ноября — 1254.