Полпред президента на Урале Владимир Якушев ушел на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил об уходе на самоизоляцию из-за COVID-19 у одного из сотрудников, который работал с главой государства в течение дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что сам президент не заболел. Тогда его тест на вирус показал отрицательный результат. Через две недели президент вернулся к обычной работе. 23 марта глава государства сделал первую прививку от коронавируса, второй компонент препарата Путин получил 14 апреля. 21 ноября Путин рассказал, что сделал повторную прививку от коронавируса.