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Полпред президента на Урале Владимир Якушев ушел на самоизоляцию

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат полномочного представителя.

«В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева, он ушел на самоизоляцию. Полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно», — сообщили в аппарате.

Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил об уходе на самоизоляцию из-за COVID-19 у одного из сотрудников, который работал с главой государства в течение дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что сам президент не заболел. Тогда его тест на вирус показал отрицательный результат. Через две недели президент вернулся к обычной работе. 23 марта глава государства сделал первую прививку от коронавируса, второй компонент препарата Путин получил 14 апреля. 21 ноября Путин рассказал, что сделал повторную прививку от коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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