В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации

«Нет, пока он только изъявил готовность, именно об этом он вчера на беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому он, конечно, не мог сделать назальную. Но, тем не менее, он изъявил готовность принять участие именно в процессе по апробации назальной вакцины», — отметил представитель Кремля. Он добавил, что глава государства поучаствует в эксперименте после того, «как врачи придут к выводу, что это можно делать».