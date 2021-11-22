В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации
Президент России Владимир Путин чувствует себя нормально после ревакцинации от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства продолжает работать и только что провел встречу, добавил он.
«Нормально, рабочий. Он только что проводил встречу», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как чувствует себя президент после ревакцинации.
21 ноября Владимир Путин на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник лайт». Помимо этого, президент заявил, что хочет принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины. Логунов в ответ сказал, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — сказал Путин.
По словам Пескова, президент пока не смог поучаствовать в эксперименте по применению назального препарата против коронавируса.
«Нет, пока он только изъявил готовность, именно об этом он вчера на беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому он, конечно, не мог сделать назальную. Но, тем не менее, он изъявил готовность принять участие именно в процессе по апробации назальной вакцины», — отметил представитель Кремля. Он добавил, что глава государства поучаствует в эксперименте после того, «как врачи придут к выводу, что это можно делать».
23 марта глава государства сделал первую прививку от коронавируса, второй компонент препарата Путин получил 14 апреля. Позднее он рассказал, что вакцинировался «Спутником V». 14 сентября российский президент объявил об уходе на самоизоляцию из-за COVID-19 у одного из сотрудников, который работал с главой государства в течение дня. Песков утверждал, что сам президент не заболел. Тогда его тест на вирус показал отрицательный результат.