Газета
Общество

Путин заявил о ревакцинации от коронавируса «Спутником лайт»

Президент готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины
Полина Худякова
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник лайт». Об этом он рассказал на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником лайт". Это называется ревакцинация», — сказал президент. По его словам, он чувствует себя хорошо.

Кроме того, президент заявил, что хочет принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины. Логунов в ответ сказал, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — сообщил Путин.

Путин уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 в его окружении

Президент примет участие в запланированных мероприятиях ОДКБ и ШОС удаленно

Путин объявил, что сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. 14 апреля Путин сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».

Президент позже объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19 на камеру. «Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль».

В мае глава государства говорил, что сдал тест на антитела. Их было достаточно, чтобы противостоять инфекции. В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин обладает достаточным уровнем антител к коронавирусу для защиты от него после вакцинации. До этого пресс-секретарь говорил, что президент будет ревакцинироваться только по рекомендации медиков.

14 сентября Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за COVID-19 у одного из сотрудников, который работал с главой государства в течение дня. Песков утверждал, что сам президент не заболел. Его тест на вирус показал отрицательный результат.

Ранее по теме: Как власти всего мира ограничивают непривитых от COVID-19 в правах

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». 13 октября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, который разработан в Центре им. Гамалеи. Ее не будут применять вместо инъекционного препарата.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных