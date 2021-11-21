Путин заявил о ревакцинации от коронавируса «Спутником лайт»

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником лайт". Это называется ревакцинация», — сказал президент. По его словам, он чувствует себя хорошо.



Кроме того, президент заявил, что хочет принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины. Логунов в ответ сказал, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — сообщил Путин.