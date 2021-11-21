Путин заявил о ревакцинации от коронавируса «Спутником лайт»Президент готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины
Президент России Владимир Путин сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник лайт». Об этом он рассказал на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает «РИА Новости».
«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником лайт". Это называется ревакцинация», — сказал президент. По его словам, он чувствует себя хорошо.
Кроме того, президент заявил, что хочет принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины. Логунов в ответ сказал, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — сообщил Путин.
Путин объявил, что сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. 14 апреля Путин сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».
Президент позже объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19 на камеру. «Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль».
В мае глава государства говорил, что сдал тест на антитела. Их было достаточно, чтобы противостоять инфекции. В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин обладает достаточным уровнем антител к коронавирусу для защиты от него после вакцинации. До этого пресс-секретарь говорил, что президент будет ревакцинироваться только по рекомендации медиков.
14 сентября Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за COVID-19 у одного из сотрудников, который работал с главой государства в течение дня. Песков утверждал, что сам президент не заболел. Его тест на вирус показал отрицательный результат.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». 13 октября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, который разработан в Центре им. Гамалеи. Ее не будут применять вместо инъекционного препарата.