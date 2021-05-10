Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от коронавируса

«Как раз 9 мая взяли анализы на антитела, и результат позитивный», — сказал Путин. По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности», который у него оказался — 15, что, по словам врачей, является хорошим результатом, отметил президент.