Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от коронавируса
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки.
«Как раз 9 мая взяли анализы на антитела, и результат позитивный», — сказал Путин. По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности», который у него оказался — 15, что, по словам врачей, является хорошим результатом, отметил президент.
23 марта Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Позднее он заявил, что название вакцины, которой привился Путин, не раскроют. Песков также объяснил, что данное мероприятие не будет публичным, поскольку президенту подобная практика не нравится.