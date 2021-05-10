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Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки.

«Как раз 9 мая взяли анализы на антитела, и результат позитивный», — сказал Путин. По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности», который у него оказался — 15, что, по словам врачей, является хорошим результатом, отметил президент.

23 марта Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Позднее он заявил, что название вакцины, которой привился Путин, не раскроют. Песков также объяснил, что данное мероприятие не будет публичным, поскольку президенту подобная практика не нравится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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