Путин сделал прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — сказал представитель Кремля.
О намерении сделать прививку от коронавируса 23 марта Путин сообщил вчера в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19. При этом он не уточнил, какой именно препарат получит. Песков же сказал позже, что это будет одна из трех российских разработок.
Сегодня пресс-секретарь Кремля заявил, что название вакцины, которой привился Путин, не раскроют. Песков также объяснил, что данное мероприятие не будет публичным, поскольку президенту подобная практика не нравится.
До этого, начиная с регистрации «Спутник V» в августе 2020 г., пресс-служба Кремля неоднократно отказывалась сообщать, когда глава государства получит инъекцию вакцины, и отрицала сообщения о скорой возможной вакцинации президента, отмечая, что общественность своевременно предупредят. В феврале, после встречи главы государства с главными редакторами российских СМИ, «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что Путин привьется осенью этого года. Однако вскоре в Кремле опровергли эту информацию и пояснили, что точная дата зависит от персонального графика прививок российского лидера.
К настоящему моменту вакцинировались многие федеральные министры, губернаторы и ряд других высокопоставленных российских чиновников. Начиная с конца осени привились и некоторые мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, президента Италии Серджа Маттареллу, президента Турции Релжепа Эрдогана, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, королеву Великобритании Елизавета II, ее супруга принца Филиппа и других.
Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года.