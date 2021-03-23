Путин сделал прививку от коронавируса

До этого, начиная с регистрации «Спутник V» в августе 2020 г., пресс-служба Кремля неоднократно отказывалась сообщать, когда глава государства получит инъекцию вакцины, и отрицала сообщения о скорой возможной вакцинации президента, отмечая, что общественность своевременно предупредят. В феврале, после встречи главы государства с главными редакторами российских СМИ, «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что Путин привьется осенью этого года. Однако вскоре в Кремле опровергли эту информацию и пояснили, что точная дата зависит от персонального графика прививок российского лидера.