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Путин сделал прививку от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — сказал представитель Кремля.

О намерении сделать прививку от коронавируса 23 марта Путин сообщил вчера в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19. При этом он не уточнил, какой именно препарат получит. Песков же сказал позже, что это будет одна из трех российских разработок.

Сегодня пресс-секретарь Кремля заявил, что название вакцины, которой привился Путин, не раскроют. Песков также объяснил, что данное мероприятие не будет публичным, поскольку президенту подобная практика не нравится.

До этого, начиная с регистрации «Спутник V» в августе 2020 г., пресс-служба Кремля неоднократно отказывалась сообщать, когда глава государства получит инъекцию вакцины, и отрицала сообщения о скорой возможной вакцинации президента, отмечая, что общественность своевременно предупредят. В феврале, после встречи главы государства с главными редакторами российских СМИ, «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что Путин привьется осенью этого года. Однако вскоре в Кремле опровергли эту информацию и пояснили, что точная дата зависит от персонального графика прививок российского лидера.

К настоящему моменту вакцинировались многие федеральные министры, губернаторы и ряд других высокопоставленных российских чиновников. Начиная с конца осени привились и некоторые мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, президента Италии Серджа Маттареллу, президента Турции Релжепа Эрдогана, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, королеву Великобритании Елизавета II, ее супруга принца Филиппа и других.

Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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