В Кремле опровергли планы Путина вакцинироваться от коронавируса осенью
Информация о планах президента России Владимира Путина сделать прививку от коронавируса ближе к осени была неверно изложена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Путин планирует привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» в конце лета или начале осени из-за необходимости рабочих поездок. По данным издания, такое заявление президент сделал на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ.
«(Информация о планах Путина сделать прививку. — Ведомости) неправильно была изложена (Андреем) Колесниковым. Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президента. Поэтому в целом Колесников неверно изложил», — ответил Песков на вопрос, действительно ли такое заявление было сделано на встрече (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь добавил, что Путин сам сообщит, когда примет решение сделать прививку. Песков ранее уже отвечал на вопросы журналистов о планах Путина вакцинироваться. Сам президента в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что пока не вакцинировался от COVID-19, но обязательно сделает прививку, когда это будет возможно