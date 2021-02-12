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В Кремле опровергли планы Путина вакцинироваться от коронавируса осенью

Ведомости

Информация о планах президента России Владимира Путина сделать прививку от коронавируса ближе к осени была неверно изложена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Путин планирует привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» в конце лета или начале осени из-за необходимости рабочих поездок. По данным издания, такое заявление президент сделал на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ. 

«(Информация о планах Путина сделать прививку. — Ведомости) неправильно была изложена (Андреем) Колесниковым. Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президента. Поэтому в целом Колесников неверно изложил», — ответил Песков на вопрос, действительно ли такое заявление было сделано на встрече (цитата по «РИА Новости»). 

Пресс-секретарь добавил, что Путин сам сообщит, когда примет решение сделать прививку. Песков ранее уже отвечал на вопросы журналистов о планах Путина вакцинироваться. Сам президента в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что пока не вакцинировался от COVID-19, но обязательно сделает прививку, когда это будет возможно

Ранее по теме: В Кремле заявили, что Путин скоро может сам сообщить о прививке от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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