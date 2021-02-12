В Кремле опровергли планы Путина вакцинироваться от коронавируса осенью

«(Информация о планах Путина сделать прививку. — Ведомости) неправильно была изложена (Андреем) Колесниковым. Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президента. Поэтому в целом Колесников неверно изложил», — ответил Песков на вопрос, действительно ли такое заявление было сделано на встрече (цитата по «РИА Новости»).