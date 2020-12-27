В Кремле заявили, что Путин скоро может сам сообщить о прививке от коронавируса
Президент России Владимир Путин в обозримой перспективе сам расскажет о принятом решении по прививке от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — рассказал он.
Ранее Путин в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что привьется от коронавируса, как только это станет возможным для его возрастной группы. Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, и до таких, как он, «вакцины пока не добрались».
Накануне Минздрав России одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет. Эффективность препарата для пациентов этой возрастной группы составляет более 90%, заявил производитель вакцины.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.