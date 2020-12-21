Пресс-конференцию Путина в прямом эфире по TV смотрели свыше 7 млн человек

По сравнению с 2019 г. аудитория пресс-конференции главы государства выросла на 15%, тогда мероприятие освещалось пятью каналами и этот показатель составил 6,239 млн человек. Охват в этом году также увеличился почти на 8% против показателя 15,921 человек годом ранее.