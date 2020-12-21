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Пресс-конференцию Путина в прямом эфире по TV смотрели свыше 7 млн человек

Ведомости

Среднее количество человек, смотревших в прямом эфире по телевизору пресс-конференцию президента России Владимира Путина, превысило 7,374 млн человек, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Ее охват — среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту — составил 17,235 млн.

Пресс-конференцию в прямом эфире показывали шесть федеральных каналов — «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ, «Мир» и ОТР. Данные исследовательской компании учитывают домашний (жители городов с население более 100 тыс. человек) и дачный просмотр. Больше всего россиян смотрели обращение Путина в эфире канала «Россия 1» (входит в холдинг ВГТРК) — почти 2,6 млн человек.

По сравнению с 2019 г. аудитория пресс-конференции главы государства выросла на 15%, тогда мероприятие освещалось пятью каналами и этот показатель составил 6,239 млн человек. Охват в этом году также увеличился почти на 8% против показателя 15,921 человек годом ранее.

17 декабря президент Владимир Путин провел свою 16-ю по счету большую пресс-конференцию, которая длилась 4,5 часа. За это время президенту было задано 68 вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных