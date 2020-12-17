Владимир Путин увидел следы западных спецслужб почти повсюду

Владимир Путин увидел следы западных спецслужб почти повсюдуЧто сказал президент на своей большой пресс-конференции
17 декабря президент Владимир Путин провел свою 16-ю по счету большую пресс-конференцию. Из-за коронавируса она прошла в новом формате: вместе с президентом в его резиденции «Ново-Огарево» присутствовали лишь несколько журналистов, остальные участвовали в пресс-конференции по видеосвязи. На интересе к ней это не сказалось – пресс-конференция, длившаяся 4 часа 29 минут, едва не стала рекордной (больше времени президент отвечал на вопрос лишь дважды – в 2018 и 2012 гг.).
За это время президенту было задано 68 вопросов. Главные из них были вполне ожидаемыми.
О своих и чужих
За несколько дней до пресс-конференции, 14 декабря, Bellingcat, ФБК, The Insider, Der Spiegel и CNN опубликовали расследование, касающееся отравления Алексея Навального, в котором предполагается, что к нему причастны сотрудники российской ФСБ. Неудивительно, что президенту пришлось отвечать на вопросы о Навальном, который сейчас находится в Берлине на лечении (Путин по-прежнему подчеркнуто не называет его по имени, а только «пациент в берлинской клинике»). Все, что было написано о слежке сотрудников ФСБ за Навальным, по мнению
Путина, не является расследованием: «Это легализация материалов американских спецслужб». По словам президента, российские спецслужбы знают, что американские коллеги отслеживают их геолокацию, и не считают нужным скрываться, когда пользуются телефонами, а слежку за Навальным, судя по расследованию, вычислили в том числе по биллингу телефонов сотрудников спецслужбы. «Но если это так – а это так, я вас уверяю, – то это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае, – заявил Путин. – Тогда [российские] спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать». Цели отравить политика у российских спецслужб не было, заявил президент: «Кому он нужен-то? Если б хотели, наверное, довели бы до конца». Путин напомнил, что лично дал команду выпустить политика на лечение в Германию сразу после обращения его супруги Юлии Навальной.
Сам Навальный во время пресс-конференции Путина находился в немецкой прокуратуре, где его допрашивали по запросу российской Генпрокуратуры, написал политик в Facebook. «Мы уже в зоне признания. Частичного, но очень важного», – оценил ответ президента Навальный.
Спецслужбы США, считает Путин, причастны и к другому расследованию – о предполагаемом бывшем зяте президента Кирилле Шамалове. Расследование о Шамалове – заместителе председателя правления компании «Сибур» – 7 декабря выпустило издание «Важные истории». В публикации говорилось, что Шамалов в 2013 г. приобрел 3,8% акций «Сибура», заплатив за них примерно $100. Шамалов в то время был женат на Катерине Тихоновой, которую Reuters называло дочерью Путина. Отвечая на вопрос об этом расследовании, президент не стал прямо комментировать родственные связи с Шамаловым, отметив лишь, что читателю «ввинчивают в сознание, что это зять». Выяснилось, впрочем, что президент в курсе, что опционная программа «Сибура», в которой участвовал Шамалов, ничем не отличалась от условий для других топ-менеджеров компании.
О гонке вооружений
Отвечая на вопросы по международной политике, Путин впервые прямо заявил, что гонка вооружений с США уже идет. По его словам, она началась после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО).
Россия в ответ разработала оружие, которому американская ПРО не помеха. А теперь готовится к появлению гиперзвукового оружия у США, отметил президент. Путин считает, что с избранным президентом США Джо Байденом можно говорить по поводу стратегической стабильности и по продлению договора СНВ-3, но это не влечет разрядку по другим направлениям внешней политики.
Международную ситуацию Путин воспринимает в режиме жесткого противостояния, отмечает политолог Алексей Макаркин: «Равно как и информацию про свою семью или отравление Навального он воспринимает в контексте информационной войны и как свидетельство работы спецслужб. Путин на холодной войне с горячими всплесками с февраля 2014 г.».
О здоровье и будущем
Основной внутрироссийской темой во время пресс-конференции предсказуемо стала борьба с коронавирусом. По мнению президента, Россия встретила проблемы, связанные с ним, «достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира». Говорил президент и о необходимости всеобщей вакцинации от коронавируса, хотя сам, как признался, не привился по причине возрастных ограничений. «Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», – сказал он.
На вопрос о том, воспользуется ли Путин принятой поправкой в Конституцию, позволяющей ему вновь избираться в президенты страны, он ответил, что еще не принял решение о том, баллотироваться ли на пятый президентский срок в 2024 г. До президентских выборов 2018 г. Путин на вопрос, будет ли он баллотироваться на свой четвертый срок, тоже не отвечал однозначно. При этом президент заявил журналистам, что западные страны, «конечно, будут вмешиваться [в выборы в Госдуму 2021 г.], все время так делают».
В ответах на внутриполитические вопросы Путин дал понять, что придерживается консервативного сценария выборов в Госдуму, считает политолог Александр Пожалов: «Указание на иностранное вмешательство во внутриполитические процессы в России еще после скандальных выборов в Мосгордуму 2019 г. стало основным для правящего класса объяснением, почему на выборах звучит недовольство действиями властей».
На пресс-конференции Путин тоже выразил уверенность, что выборы в 2021 г. пройдут на фоне прямого западного вмешательства, а интернет-пользователи, СМИ, все основные партии должны быть в этот период настроены на защиту российского суверенитета, добавляет эксперт: «Поэтому растет вероятность, что в 2021 г. власть будет стремиться подтвердить «посткрымско-патриотический консенсус». Позиция президента будет использоваться для аргументации ограничительных законопроектов, которые вносятся в Госдуму последний месяц, добавляет Пожалов: «Поэтому не стоит рассчитывать, что эти законы как-то существенно смягчат при прохождении в парламенте, скорее могут появиться еще и новые инициативы».
Все люди, которых Путин считает «близкими к Западу», относятся им к потенциальным предателям и ограничиваются законодательством, в том числе об иностранных агентах, считает Макаркин: «Если по вопросам внешней политики ты с властью солидарен, то ты патриот, а значит, есть патриотический консенсус, а тем, кто туда входит, дозволяется критиковать, например, экономическую политику. Остальные – предатели». Это старая идея, которая обострилась после протестов в Белоруссии и в Хабаровском крае, а также после победы Байдена, поскольку Путин считает, что давление станет систематическим, говорит Макаркин: «Поэтому во внутренней политике и дальше стоит ждать ужесточения. Борьба будет и с внешним врагом, и с внутренним».