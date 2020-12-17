Владимир Путин увидел следы западных спецслужб почти повсюду

Путина, не является расследованием: «Это легализация материалов американских спецслужб». По словам президента, российские спецслужбы знают, что американские коллеги отслеживают их геолокацию, и не считают нужным скрываться, когда пользуются телефонами, а слежку за Навальным, судя по расследованию, вычислили в том числе по биллингу телефонов сотрудников спецслужбы. «Но если это так – а это так, я вас уверяю, – то это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае, – заявил Путин. – Тогда [российские] спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать». Цели отравить политика у российских спецслужб не было, заявил президент: «Кому он нужен-то? Если б хотели, наверное, довели бы до конца». Путин напомнил, что лично дал команду выпустить политика на лечение в Германию сразу после обращения его супруги Юлии Навальной.