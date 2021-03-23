Песков объяснил нежелание Путина вакцинироваться на камеру

«Президент и так достаточно значительную часть рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией и производством вакцины. Для пропаганды вакцин делает много и так. Что касается вакцинации под камеры, никогда не был сторонником, ему это не нравится», — сказал Песков. Он добавил, что президент получит инъекцию «одной из трех» зарегистрированных в России вакцин, но «мы не будем специально говорить, какую, все три вакцины абсолютно надежны».