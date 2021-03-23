Песков объяснил нежелание Путина вакцинироваться на камеру
Президент России Владимир Путин решил не прививаться от коронавируса публично, на камеры, потому что ему это «не нравится» и он и так делает достаточно для популяризации вакцинации. Название препарата также раскрыто не будет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент и так достаточно значительную часть рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией и производством вакцины. Для пропаганды вакцин делает много и так. Что касается вакцинации под камеры, никогда не был сторонником, ему это не нравится», — сказал Песков. Он добавил, что президент получит инъекцию «одной из трех» зарегистрированных в России вакцин, но «мы не будем специально говорить, какую, все три вакцины абсолютно надежны».
«Вам придется верить на слово. Я не могу этого сказать, точно не знаю (где именно и как ему сделают прививку — прим. ред.). Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Значение слов (о вакцинации Путина. — прим. ред.) не нужно тоже умалять», — заключил Песков.
Накануне Путин объявил, что планирует вакцинироваться 23 марта. Песков добавил, что это произойдет до конца дня. Ранее Пескову неоднократно задавали вопросы о планах Путина вакцинироваться от COVID-19. Сначала президент говорил, что не будет прививаться из-за возраста, а затем, что вакцинация от коронавируса не входит в его «прививочный план».
Начиная с лета 2020 г. прививку уже получили ряд федеральных министров, губернаторов и других высокопоставленных чиновников. Они привились препаратом «Спутник V», зарегистрированным в августе прошлого года. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.