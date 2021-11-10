Гинцбург исключил применение назальной вакцины от COVID-19 вместо инъекционной

«Назальная (вакцина. — Ред.) создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та, которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера. Очень рассчитываем, что назальная вакцина получит свое применение. Они будут друг друга дополнять, и что здесь важно, количество переходит в качество. Мы создаем два барьера защиты», — пояснил Гинцбург.