Гинцбург исключил применение назальной вакцины от COVID-19 вместо инъекционной
Назальная форма вакцины от коронавируса создает иммунитет к вирусу на слизистой носоглотки, а «Спутник V» — в крови, препараты будут дополнять друг друга и создавать два защитных барьера, заявил в интервью «Российской газете» директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Назальная (вакцина. — Ред.) создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та, которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера. Очень рассчитываем, что назальная вакцина получит свое применение. Они будут друг друга дополнять, и что здесь важно, количество переходит в качество. Мы создаем два барьера защиты», — пояснил Гинцбург.
Центр Гамалеи получил от Минздрава разрешение на клинические испытания. Готовность вакцины к использованию зависит от финансирования и клинических испытаний: если они начнутся завтра, то препарат будет готов к середине следующего года, уточнил ученый.
Ранее Гинцбург сообщил, что в России могут появиться две назальные формы вакцины от коронавируса на основе «Спутника V» — их разрабатывают центр Гамалеи и компания «Генериум», которая купила лицензию на такую разработку.
Гендиректор «Генериума» Даниил Талянский рассказывал, что такая форма препарата переносится мягче классической, но не уступает по эффективности. Компания ожидает разрешения Минздрава провести клинические испытания.
13 октября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, который разработан в Центре им. Гамалеи. Центр ранее зарегистрировал вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт», на рассмотрении находятся документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.