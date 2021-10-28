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В России могут появиться две назальные вакцины на основе «Спутника V»

Ведомости

В России ожидается появление двух назальных вакцин от коронавируса на основе «Спутника V», которые разработают Научный центр им. Гамалеи и компания «Генериум», которая купила лицензию на разработку такой формы препарата, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга. 

«Мы продали "Генериуму" лицензию на назальную форму вакцины "Спутник V". Их вакцина будет отдельно проходить процедуру регистрации. Мы будем выпускать назальную форму вакцины "Спутник V" в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них — жидкие капли со стабилизатором. Таким образом, "Генериум" разрабатывает собственную форму нашего препарата "Спутник V», — рассказал Гинцбург.

По его словам, «Генериум» купил неисключительную лицензию, поэтому другие компании тоже могут ее приобрести. Гинцбург отметил, что продажа лицензии другим производителям будет экономически выгодна для института. 

Ранее гендиректор «Генериума» Даниил Талянский рассказал, что компания разработала вакцину против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. По его словам, такая форма препарата переносится мягче классической, но не уступает по эффективности. Компания ожидает разрешения Минздрава провести клинические испытания. 

13 октября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, который разработан в Центре им. Гамалеи. Центр ранее зарегистрировал вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт», на рассмотрении находятся документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.

Ранее по теме: Минздрав разрешил испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных