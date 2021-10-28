В России могут появиться две назальные вакцины на основе «Спутника V»
В России ожидается появление двух назальных вакцин от коронавируса на основе «Спутника V», которые разработают Научный центр им. Гамалеи и компания «Генериум», которая купила лицензию на разработку такой формы препарата, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
«Мы продали "Генериуму" лицензию на назальную форму вакцины "Спутник V". Их вакцина будет отдельно проходить процедуру регистрации. Мы будем выпускать назальную форму вакцины "Спутник V" в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них — жидкие капли со стабилизатором. Таким образом, "Генериум" разрабатывает собственную форму нашего препарата "Спутник V», — рассказал Гинцбург.
По его словам, «Генериум» купил неисключительную лицензию, поэтому другие компании тоже могут ее приобрести. Гинцбург отметил, что продажа лицензии другим производителям будет экономически выгодна для института.
Ранее гендиректор «Генериума» Даниил Талянский рассказал, что компания разработала вакцину против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. По его словам, такая форма препарата переносится мягче классической, но не уступает по эффективности. Компания ожидает разрешения Минздрава провести клинические испытания.
13 октября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, который разработан в Центре им. Гамалеи. Центр ранее зарегистрировал вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт», на рассмотрении находятся документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.