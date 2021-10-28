В России могут появиться две назальные вакцины на основе «Спутника V»

«Мы продали "Генериуму" лицензию на назальную форму вакцины "Спутник V". Их вакцина будет отдельно проходить процедуру регистрации. Мы будем выпускать назальную форму вакцины "Спутник V" в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них — жидкие капли со стабилизатором. Таким образом, "Генериум" разрабатывает собственную форму нашего препарата "Спутник V», — рассказал Гинцбург.