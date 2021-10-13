Минздрав разрешил испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа
Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, разработанной в научном центре имени Гамалеи, говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Центр ранее зарегистрировал вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», на рассмотрении находятся документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.
Ученые будут проводить вторую фазу испытаний, в которой примут участие 500 добровольцев. Часть из них получит плацебо. В ходе испытаний разработчики оценят безопасность, переносимость и иммуногенность препарата на взрослых добровольцах. Вакцина будет вводиться два раза, как «Спутник V». Испытания пройдут в «Научно-исследовательском центре Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге.
В апреле директор центра Александр Гинцбург сообщил о начале доклинические испытания вакцины и получении патента на нее. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что вакцина в виде спрея для носа также будет двухкомпонентной. Вводить ее пациентам сможет только врач.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация, в основном для нее используют «Спутник Лайт». Эксперты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после первичной или после перенесенной болезни.