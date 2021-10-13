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Минздрав разрешил испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа

Ведомости

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, разработанной в научном центре имени Гамалеи, говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Центр ранее зарегистрировал вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», на рассмотрении находятся документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.

Ученые будут проводить вторую фазу испытаний, в которой примут участие 500 добровольцев. Часть из них получит плацебо. В ходе испытаний разработчики оценят безопасность, переносимость и иммуногенность препарата на взрослых добровольцах. Вакцина будет вводиться два раза, как «Спутник V». Испытания пройдут в «Научно-исследовательском центре Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге.

В апреле директор центра Александр Гинцбург сообщил о начале доклинические испытания вакцины и получении патента на нее. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что вакцина в виде спрея для носа также будет двухкомпонентной. Вводить ее пациентам сможет только врач.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация, в основном для нее используют «Спутник Лайт». Эксперты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после первичной или после перенесенной болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных