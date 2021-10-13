Минздрав разрешил испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа

Ученые будут проводить вторую фазу испытаний, в которой примут участие 500 добровольцев. Часть из них получит плацебо. В ходе испытаний разработчики оценят безопасность, переносимость и иммуногенность препарата на взрослых добровольцах. Вакцина будет вводиться два раза, как «Спутник V». Испытания пройдут в «Научно-исследовательском центре Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге.



В апреле директор центра Александр Гинцбург сообщил о начале доклинические испытания вакцины и получении патента на нее. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что вакцина в виде спрея для носа также будет двухкомпонентной. Вводить ее пациентам сможет только врач.