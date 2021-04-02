Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
Научный центр имени Гамалеи начал доклинические испытания вакцины от коронавируса в форме капель для носа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», — сказал Гинцбург.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцина в виде спрея для носа также будет двухкомпонентной. Вводить ее пациентам сможет только врач.
Financial Times писала, что Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca разработали вакцину от коронавируса в виде спрея для носа. Компания готовится к испытаниям вакцины. На первом этапе испытаний будут участвовать 30 физически здоровых взрослых в возрасте до 40 лет. Половина получит одну дозу препарата, вторая половина — две дозы. Испытания продлятся около четырех месяцев.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.