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Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Ведомости

Научный центр имени Гамалеи начал доклинические испытания вакцины от коронавируса в форме капель для носа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», — сказал Гинцбург.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцина в виде спрея для носа также будет двухкомпонентной. Вводить ее пациентам сможет только врач.

Financial Times писала, что Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca разработали вакцину от коронавируса в виде спрея для носа. Компания готовится к испытаниям вакцины. На первом этапе испытаний будут участвовать 30 физически здоровых взрослых в возрасте до 40 лет. Половина получит одну дозу препарата, вторая половина — две дозы. Испытания продлятся около четырех месяцев.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

Ранее по теме: AstraZeneca начала тестирование вакцины от коронавируса в виде спрея для носа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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