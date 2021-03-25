AstraZeneca начала тестирование вакцины от коронавируса в виде спрея для носа
Оксфордский университет начал набор добровольцев для клинических исследований вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, разработанной вместе с англо-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщила газета Financial Times.
В первой фазе испытаний примут участие около 30 здоровых добровольцев в возрасте до 40 лет. Участники первой фазы получат по одной дозе вакцины, затем половина из них получит вторую дозу.
На этой фазе планируется изучить безопасность препарата. Исследования могут начаться на следующей неделе и продлятся около четырех месяцев. Если первая фаза пройдет успешно, разработчики перейдут к следующей фазе, на которой будут изучать эффективность вакцины от коронавируса на большем числе добровольцев.
Издание пояснило, что вакцину в виде спрея для носа будет легче вводить. Также она может значительно снизить распространение коронавируса, который преимущественно передается через верхние дыхательные пути. По словам источников издания, знакомых с деталями, исследование проводится в рамках партнерства с AstraZeneca.