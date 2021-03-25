AstraZeneca начала тестирование вакцины от коронавируса в виде спрея для носа

На этой фазе планируется изучить безопасность препарата. Исследования могут начаться на следующей неделе и продлятся около четырех месяцев. Если первая фаза пройдет успешно, разработчики перейдут к следующей фазе, на которой будут изучать эффективность вакцины от коронавируса на большем числе добровольцев.