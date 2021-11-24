Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием
Минздрав России хочет попробовать внедрить альтернативу службе в армии для призывников с медицинским образованием. Им предложат поработать в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке, сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.
«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — заявил Фисенко на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде (цитата по «РИА Новости»). По его словам, нехватка врачей на Дальнем Востоке — одна из основных проблем в здравоохранении.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил пожилым медработникам, которые ушли на пенсию в начале пандемии, сделать прививку от коронавируса и вернуться на работу.
Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.
Осенью прошлого года методику расчета выплат изменили. Врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.