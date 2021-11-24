Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием

«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — заявил Фисенко на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде (цитата по «РИА Новости»). По его словам, нехватка врачей на Дальнем Востоке — одна из основных проблем в здравоохранении.