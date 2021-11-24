СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджера «Газпрома» в Краснодарском крае

По данным следствия, подозреваемые в составе преступной группы получали незаконное вознаграждение от бизнесменов за подключение недвижимости к газу и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае. Общая сумма подкупа составила более 20 млн руб. Подозреваемые были задержаны. Следствие ходатайствовало об их аресте.