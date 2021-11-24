СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджера «Газпрома» в Краснодарском крае
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по подозрению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) в отношении гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и замдиректоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре, сообщил Следственный комитет.
По данным следствия, подозреваемые в составе преступной группы получали незаконное вознаграждение от бизнесменов за подключение недвижимости к газу и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае. Общая сумма подкупа составила более 20 млн руб. Подозреваемые были задержаны. Следствие ходатайствовало об их аресте.
На сайте компании говорится, что Руднев возглавляет «Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Газпром газораспределение Краснодар» с 2018 г. С октября 2012 г. является депутатом заксобрания Краснодарского края от «Единой России». Савостьянов занимает в компании должность заместителя гендиректора по строительству и инвестициям.