Ученые с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» вернулись в Россию
Научная группа и экипаж научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» прибыли в Калининград на борту суда «Академик Николай Страхов», говорится в официальном Telegram-канале Минобрнауки. В начале ноября судно было задержано в Дании по иску третьей стороны.
«На борту прибывшего в Россию судна также находится капитан Андрей Зыбин», — сообщили в министерстве. Там пояснили, что Зыбин приехал в Россию, чтобы приняти участие в работе комиссии министерства по проверке ситуации с судном «Академик Иоффе». После участия в комиссии и получения инструкций капитан корабля вернется обратно на судно.
4 ноября посольство России в Копенгагене сообщило, что в Дании было задержано судно «Академик Иоффе» по иску третьей стороны из-за предыдущей деятельности корабля. Позднее стало известно, что иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Судно было задержано после возвращения из экспедиции.
«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно длиной 117 м. Оно было построено в 1988 г. и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.