Ученые с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» вернулись в Россию

«На борту прибывшего в Россию судна также находится капитан Андрей Зыбин», — сообщили в министерстве. Там пояснили, что Зыбин приехал в Россию, чтобы приняти участие в работе комиссии министерства по проверке ситуации с судном «Академик Иоффе». После участия в комиссии и получения инструкций капитан корабля вернется обратно на судно.