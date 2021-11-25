Более 40 человек пострадали в результате взрыва на угольной шахте в Кузбассе
Более 40 человек пострадали в результате взрыва в вентиляционном штреке на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф Кузбасса.
«40 пострадавших в общей сложности, из них двое в тяжелом состоянии. Всех госпитализируют», — сообщили в центре.
По данным источника «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что при задымлении на угольной шахте погиб один человек. Пострадали 43. Двое в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. По предварительным данным, в шахте находились 285 человек, 236 человек уже вывели на поверхность.