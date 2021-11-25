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Более 40 человек пострадали в результате взрыва на угольной шахте в Кузбассе

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Более 40 человек пострадали в результате взрыва в вентиляционном штреке на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф Кузбасса.

«40 пострадавших в общей сложности, из них двое в тяжелом состоянии. Всех госпитализируют», — сообщили в центре.

По данным источника «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что при задымлении на угольной шахте погиб один человек. Пострадали 43. Двое в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. По предварительным данным, в шахте находились 285 человек, 236 человек уже вывели на поверхность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных