Синоптик сообщил об аномально теплой погоде в европейской части России
Температура в центральной части европейской России в конце ноября будет на пять градусов выше нормы, в воскресенье воздух прогреется до +4 градусов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов… В воскресенье будет днем до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам температура (составит) даже до плюс пяти градусов», — рассказал Вильфанд.
Он отметил, что ночью температура опустится до нуля градусов. Атмосферное давление будет ежедневно опускаться на два-три миллиметра, а в пятницу будет сильный ветер.
На юге Европейской части России температура также будет расти. В Крыму в пятницу будет +5…+7 градусов, а в выходные прогреется до +14…+17 — такая температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Такая же ситуация будет в Краснодарском крае: в четверг в Сочи будет +11…+13 градусов, а к понедельнику температура поднимется до +17…+20.
По словам Вильфанда, на севере Европейской части России будет аномальный холод. «Морозы на севере Европейской России прогнозируются серьезные. В четверг ночью прогнозируется до минус десяти градусов, а к концу недели до минус 20-ти — минус 23 градусов. Днем температура будет до минус 12 градусов. Казалось бы это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло», - отметил он.