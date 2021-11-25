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Синоптик сообщил об аномально теплой погоде в европейской части России

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Температура в центральной части европейской России в конце ноября будет на пять градусов выше нормы, в воскресенье воздух прогреется до +4 градусов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. 

«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов… В воскресенье будет днем до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам температура (составит) даже до плюс пяти градусов», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что ночью температура опустится до нуля градусов. Атмосферное давление будет ежедневно опускаться на два-три миллиметра, а в пятницу будет сильный ветер. 

На юге Европейской части России температура также будет расти. В Крыму в пятницу будет +5…+7 градусов, а в выходные прогреется до +14…+17 — такая температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Такая же ситуация будет в Краснодарском крае: в четверг в Сочи будет +11…+13 градусов, а к понедельнику температура поднимется до +17…+20. 

По словам Вильфанда, на севере Европейской части России будет аномальный холод. «Морозы на севере Европейской России прогнозируются серьезные. В четверг ночью прогнозируется до минус десяти градусов, а к концу недели до минус 20-ти — минус 23 градусов. Днем температура будет до минус 12 градусов. Казалось бы это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло», - отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных