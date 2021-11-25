Синоптик сообщил об аномально теплой погоде в европейской части России

По словам Вильфанда, на севере Европейской части России будет аномальный холод. «Морозы на севере Европейской России прогнозируются серьезные. В четверг ночью прогнозируется до минус десяти градусов, а к концу недели до минус 20-ти — минус 23 градусов. Днем температура будет до минус 12 градусов. Казалось бы это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло», - отметил он.