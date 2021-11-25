Авария на шахте в Кемеровской области. Главное

Сообщение о задымлении на глубине 250 метров в горной выработке шахты «Листвяжная» в городе Белово поступило в МЧС в 9:07 (5:07 мск). При этом по данным прокуратуры, ЧП произошло около 08:30 (04:30 мск);

Официально о причинах происшествия пока не сообщалось. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной ЧП стало возгорание угольной пли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился по всей шахте. Источник «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины;