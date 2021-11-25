Авария на шахте в Кемеровской области. Главное

Авария на шахте в Кемеровской области. ГлавноеПо официальным данным, погибли девять человек, еще 49 остаются под землей, связи с ними нет
Утром 25 ноября в результате аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар. По данным администрации региона, в шахте находилось 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек. Девять из них обнаружены погибшими. Под землей остаются еще 49. По предварительным данным, авария могла произойти в результате возгорание угольной пыли и неисправности оборудования.
Что известно о произошедшем:
Сообщение о задымлении на глубине 250 метров в горной выработке шахты «Листвяжная» в городе Белово поступило в МЧС в 9:07 (5:07 мск). При этом по данным прокуратуры, ЧП произошло около 08:30 (04:30 мск);
Официально о причинах происшествия пока не сообщалось. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной ЧП стало возгорание угольной пли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился по всей шахте. Источник «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины;
В шахте находилось 285 горняков. На поверхность вывели 237 человек. Девять из них обнаружены погибшими. Под землей остаются еще 49. По данным губернатора Сергея Цивилева, связи с ними нет;
В результате происшествия пострадали 43 человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения. Позднее стало известно об одном, затем — о шести погибших. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что погибших 11.
СКР по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).