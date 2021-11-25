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Авария на шахте в Кемеровской области. Главное

По официальным данным, погибли девять человек, еще 49 остаются под землей, связи с ними нет
Дарья Савенкова
Пресс-служба правительства Кемеровской области / ТАСС

Утром 25 ноября в результате аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар. По данным администрации региона, в шахте находилось 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек. Девять из них обнаружены погибшими. Под землей остаются еще 49. По предварительным данным, авария могла произойти в результате возгорание угольной пыли и неисправности оборудования.

Что известно о произошедшем:

  • Сообщение о задымлении на глубине 250 метров в горной выработке шахты «Листвяжная» в городе Белово поступило в МЧС в 9:07 (5:07 мск). При этом по данным прокуратуры, ЧП произошло около 08:30 (04:30 мск);

  • Официально о причинах происшествия пока не сообщалось. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной ЧП стало возгорание угольной пли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился по всей шахте. Источник «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины;

  • В шахте находилось 285 горняков. На поверхность вывели 237 человек. Девять из них обнаружены погибшими. Под землей остаются еще 49. По данным губернатора Сергея Цивилева, связи с ними нет;

  • В результате происшествия пострадали 43 человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения. Позднее стало известно об одном, затем — о шести погибших. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что погибших 11.

  • СКР по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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