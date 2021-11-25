В ЕС могут ограничить срок действия справки о вакцинации для туристов
Еврокомиссия опубликует рекомендации для стран — членов ЕС по введению лимита в девять месяцев на срок действия справки о вакцинации от COVID-19 для въезжающих на территорию сообщества, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы ведомства. Ожидается, что предложения будут опубликованы позднее в четверг, 25 ноября, и будут переданы на рассмотрение правительствам.
Еврокомиссия предложит по истечении девяти месяцев с момента вакцинации требовать от желающих въехать в ЕС привиться бустерной дозой. Таким образом в Евросоюзе хотят сгладить различия в правилах отдельных стран в отношении того, как долго должны длиться вакцины и когда нужно проводить ревакцинацию, пишет издание.
Сейчас беспрепятственно попасть в ЕС могут туристы, привитые вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). По данным Bloomberg, Еврокомиссия также рекомендует с 10 января начать принимать туристов, вакцинированных препаратом, разрешенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ни одна российская вакцина пока не получила одобрения ни от европейского регулятора, ни от ВОЗ; сертификация последней ожидается до конца года.
Обновленные правила, предложенные Еврокомиссией, разрешат въезд в ЕС детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые перед поездкой сдали отрицательный ПЦР-тест, даже если они не были вакцинированы. Европейские страны смогут потребовать от них пройти дополнительный тест после прибытия, прохождения карантина или самоизоляции. В качестве дополнительной меры предосторожности переболевшим COVID-19 путешественникам и туристам, привитым препаратом, который был одобрен ВОЗ и не был одобрен EMA, потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Еврокомиссия также планирует с 1 марта 2022 г. отменить действие белого списка стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз вне зависимости от наличия или отсутствия прививки. Начиная с этой даты возможность въезда в ЕС будет зависеть не от страны отправления, а от статуса самого туриста — в ЕС будут допускаться граждане других стран, получившие европейский цифровой сертификат после вакцинации или выздоровления от COVID-19 или имеющие аналогичный подтверждающий документ.