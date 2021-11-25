В ЕС могут ограничить срок действия справки о вакцинации для туристов

Еврокомиссия также планирует с 1 марта 2022 г. отменить действие белого списка стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз вне зависимости от наличия или отсутствия прививки. Начиная с этой даты возможность въезда в ЕС будет зависеть не от страны отправления, а от статуса самого туриста — в ЕС будут допускаться граждане других стран, получившие европейский цифровой сертификат после вакцинации или выздоровления от COVID-19 или имеющие аналогичный подтверждающий документ.