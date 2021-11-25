В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим в аварии на шахте
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил траур по погибшим в аварии на шахте «Листвяжная» с 26 по 28 ноября, говорится в Telegram-канале губернатора. Также он встретился с родственниками горняков, которые сейчас находятся в шахте, говорится в сообщении.
По последним данным, при аварии погибли 11 человек. 49 шахтеров обратились за помощью в больницы, 35 — остаются в шахте. Всего на момент аварии под землей было 285 человек. Цивилев сообщал, что поисково-спасательная операция в шахте была приостановлена из-за высокого риска взрыва: в шахте превышена концентрация метана и оксида углерода.
Авария произошла сегодня около 9.00 ч по местному времени (около 5.00 мск). Официально причины произошедшего не сообщались. По данным источника «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины.
Президент России Владимир Путин поручил губернатору и руководителю МЧС организовать помощь пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших.