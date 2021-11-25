В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим в аварии на шахте

Авария произошла сегодня около 9.00 ч по местному времени (около 5.00 мск). Официально причины произошедшего не сообщались. По данным источника «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины.