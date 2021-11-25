В ЕК исключили снятие ограничений для привитых не одобренными ЕМА вакцинами

«Мы не предлагаем менять эти правила. Здесь все зависит от решения ЕМА, которое решило одобрить определенный список вакцин, все государства это признают. Что касается других вакцин, не одобренных ЕМА, речь идет только о решении на национальном уровне. Новые предложения этого не меняют», — сказал он в ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо послабления для жителей ЕС, вакцинированных российской и китайской вакциной «Спутником V» и Sinovac, не одобренными европейским регулятором.