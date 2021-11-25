В ЕК исключили снятие ограничений для привитых не одобренными ЕМА вакцинами
Еврокомиссия не станет снимать антикоронавирусные ограничения для привитых вакцинами, не одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на еврокомиссара по юридическим вопросам Дидье Рейндерса.
«Мы не предлагаем менять эти правила. Здесь все зависит от решения ЕМА, которое решило одобрить определенный список вакцин, все государства это признают. Что касается других вакцин, не одобренных ЕМА, речь идет только о решении на национальном уровне. Новые предложения этого не меняют», — сказал он в ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо послабления для жителей ЕС, вакцинированных российской и китайской вакциной «Спутником V» и Sinovac, не одобренными европейским регулятором.
В данный момент привитые такими вакцинами не признаются вакцинированными на уровне ЕС, однако входящие в союз страны могут их признать на национальном уровне.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия 25 ноября опубликует рекомендации для стран — членов ЕС по введению лимита в девять месяцев на срок действия справки о вакцинации от COVID-19 для въезжающих на территорию сообщества. Сейчас беспрепятственно попасть в ЕС могут туристы, привитые вакциной, одобренной ЕМА. По данным Bloomberg, Еврокомиссия также рекомендует с 10 января начать принимать туристов, вакцинированных препаратом, разрешенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ни одна российская вакцина пока не получила одобрения ни от европейского регулятора, ни от ВОЗ.