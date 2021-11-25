Верховный суд перенес заседание по делу о ликвидации «Мемориала» на 14 декабря
Верховный суд перенес заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации международной правозащитной организации «Мемориал» (признана Минюстом НКО-иноагентом) на 14 декабря, передает ТАСС из зала суда.
«Суд объявляет перерыв в рассмотрении иска Генпрокуратуры до 14 декабря», — сказала председательствующая судья Анна Назарова. Она отметила, что не будет допрашивать свидетелей по иску о ликвидации «Мемориала». О допросе нескольких свидетелей ходатайствовали представители организации.
11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд, в котором потребовала ликвидировать «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации).
На следующий день представители российского «Мемориала» сообщили, что московская прокуратура нашла лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций в материалах организации. Позже московская прокуратура подала аналогичный иск о ликвидации уже российского центра.
«В материалах правозащитного центра присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)», — сообщали в правозащитном центре, ссылаясь на текст иска прокуратуры.
Прокуроры также посчитали, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем нарушал также Конституцию России, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию о правах ребенка.
Российский «Мемориал» был основан в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация ведет и пополняет обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей. Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.