Telegram и Tiktok грозят новые штрафы в России на сумму до 12 млн рублей
Мировой суд Таганского района Москвы принял в производство новые протоколы о неудалении запрещенного контента и ссылок в отношении Tiktok и Telegram, сообщили в пресс-службе суда.
На обе компании составлено по два протокола по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Максимальное наказание по второй части статьи для юрлиц составляет до 4 млн руб., по четвертой — до 8 млн. Таким образом, каждой компании грозит до 12 млн руб. штрафа. Суд рассмотрит протоколы 16 декабря.
С 1 февраля 2021 г. соцсети, мессенджеры и провайдеры хостинга обязаны удалять в России информацию, которая считается противоправной в соответствии с национальным законодательством. К таковой относятся призывы к участию в несогласованных акциях протеста, детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино и т. д.
С начала года крупнейшие технологические компании, включая Google, Meta (Facebook), Telegram, Tiktok, Twitter, «Одноклассники» и VK, неоднократно привлекались Роскомнадзором к административной ответственности за нарушение законодательства. Общая сумма штрафов этих платформ достигла порядка 200 млн руб., из них 39 млн приходятся на Telegram.