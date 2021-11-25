Telegram и Tiktok грозят новые штрафы в России на сумму до 12 млн рублей

С 1 февраля 2021 г. соцсети, мессенджеры и провайдеры хостинга обязаны удалять в России информацию, которая считается противоправной в соответствии с национальным законодательством. К таковой относятся призывы к участию в несогласованных акциях протеста, детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино и т. д.