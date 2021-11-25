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В Чехии введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Ведомости

Правительство Чехии введет режим чрезвычайной ситуации в стране с 26 ноября из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

«Вводимый кабмином Чехии с 26 ноября режим ЧС предусматривает, в частности, на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше 1000 человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22.00. Разрешены только уличные предрождественские базары. Все эти и некоторые иные меры можно реализовать лишь в условиях режима ЧС», — говорится в сообщении.

23 ноября в Чехии был установлен новый антирекорд по числу новых выявленных случаев коронавируса за сутки – 25 864. В пересчете на 100 000 человек Чехия занимает второе место в мире по числу новых больных за семь дней, отмечает Чешское ТВ.

С 22 ноября в республике действует локдаун для граждан, которые не прошли вакцинацию и не переболели коронавирусом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных