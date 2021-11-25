В Чехии введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Правительство Чехии введет режим чрезвычайной ситуации в стране с 26 ноября из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.
«Вводимый кабмином Чехии с 26 ноября режим ЧС предусматривает, в частности, на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше 1000 человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22.00. Разрешены только уличные предрождественские базары. Все эти и некоторые иные меры можно реализовать лишь в условиях режима ЧС», — говорится в сообщении.
23 ноября в Чехии был установлен новый антирекорд по числу новых выявленных случаев коронавируса за сутки – 25 864. В пересчете на 100 000 человек Чехия занимает второе место в мире по числу новых больных за семь дней, отмечает Чешское ТВ.
С 22 ноября в республике действует локдаун для граждан, которые не прошли вакцинацию и не переболели коронавирусом.