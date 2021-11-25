В ВОЗ оценили динамику заболеваемости коронавирусом в России
Россия в текущей волне коронавируса прошла пик заболеваемости, считает директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, слова которого передает «РИА Новости».
«Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
При этом Клюге подчеркнул, что «успех сегодня не обещает успеха в будущем». Он также призвал граждан России придерживаться превентивных мер правительства.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки COVID-19 выявили у 33 796 жителей. Показатель снова вырос после снижения, наблюдаемого два дня подряд. Общее число зараженных за время пандемии достигло 9 468 189 человек. Умерли в течение последних 24 часов 1238 граждан с COVID-19, их совокупное количество теперь составляет 269 057. Выздоровели за сутки 38 450 пациентов с коронавирусом, за все время — 8 164 826. Таким образом, сейчас COVID-19 болеют 1 034 306 жителей страны.
При этом вчера инфекцию выявили у 33 558 россиян. Это минимальное значение с 16 октября.