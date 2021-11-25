В ВОЗ оценили динамику заболеваемости коронавирусом в России

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки COVID-19 выявили у 33 796 жителей. Показатель снова вырос после снижения, наблюдаемого два дня подряд. Общее число зараженных за время пандемии достигло 9 468 189 человек. Умерли в течение последних 24 часов 1238 граждан с COVID-19, их совокупное количество теперь составляет 269 057. Выздоровели за сутки 38 450 пациентов с коронавирусом, за все время — 8 164 826. Таким образом, сейчас COVID-19 болеют 1 034 306 жителей страны.