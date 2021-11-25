СМИ сообщили гибели 52 человек в аварийной шахте в Кузбассе

Авария на шахте случилась 25 ноября, в вентиляционном штреке произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы, на месте аварии был создан оперативный штаб. Губернатор Кемеровской области Сергея Цивилева сообщал, что под землей остается еще 35 горняков. Звено горноспасателей, отправленных на ликвидацию ЧП, перестало выходить на связь. В МЧС сообщали, что связь с ними была потеряна после того, как были приостановлены поисково-спасательные работы из-за угрозы взрыва газа. Позже администрация шахты сообщила, что были найдены тела троих спасателей.