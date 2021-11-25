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СМИ сообщили гибели 52 человек в аварийной шахте в Кузбассе

Ведомости

По предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей, погибли в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой неназванного представителя экстренных служб. Ранее официально сообщалось о 14 погибших, в том числе о трех спасателях. 

Источники ТАСС сообщают, что выживших в шахте «Листвяжная», по предварительным данным, нет, общее число погибших составило 52.

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», - сказал собеседник агентства.

Авария на шахте случилась 25 ноября, в вентиляционном штреке произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы, на месте аварии был создан оперативный штаб. Губернатор Кемеровской области Сергея Цивилева сообщал, что под землей остается еще 35 горняков. Звено горноспасателей, отправленных на ликвидацию ЧП, перестало выходить на связь. В МЧС сообщали, что связь с ними была потеряна после того, как были приостановлены поисково-спасательные работы из-за угрозы взрыва газа. Позже администрация шахты сообщила, что были найдены тела троих спасателей. 

Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016 г., когда погибли 36 горняков.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин позже сообщил, что по предварительным данным, причиной аварии в шахте стал взрыв метана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). В рамках уголовного дела были задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель, а также начальник участка. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, результате чего произошло газодинамическое явление. Задымление вентиляционного штрека участка № 4 привело к тому, что находившиеся в выработке рабочие задохнулись, сообщал СК. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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