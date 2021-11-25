СМИ сообщили гибели 52 человек в аварийной шахте в Кузбассе
По предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей, погибли в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой неназванного представителя экстренных служб. Ранее официально сообщалось о 14 погибших, в том числе о трех спасателях.
Источники ТАСС сообщают, что выживших в шахте «Листвяжная», по предварительным данным, нет, общее число погибших составило 52.
«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», - сказал собеседник агентства.
Авария на шахте случилась 25 ноября, в вентиляционном штреке произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы, на месте аварии был создан оперативный штаб. Губернатор Кемеровской области Сергея Цивилева сообщал, что под землей остается еще 35 горняков. Звено горноспасателей, отправленных на ликвидацию ЧП, перестало выходить на связь. В МЧС сообщали, что связь с ними была потеряна после того, как были приостановлены поисково-спасательные работы из-за угрозы взрыва газа. Позже администрация шахты сообщила, что были найдены тела троих спасателей.
Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016 г., когда погибли 36 горняков.
Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин позже сообщил, что по предварительным данным, причиной аварии в шахте стал взрыв метана.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). В рамках уголовного дела были задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель, а также начальник участка. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, результате чего произошло газодинамическое явление. Задымление вентиляционного штрека участка № 4 привело к тому, что находившиеся в выработке рабочие задохнулись, сообщал СК. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.