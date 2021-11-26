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СК возбудил дело о халатности после ЧП в шахте в Кемеровской области

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности против инспекторов Ростехнадзора после задымления на шахте «Листвяжная», сообщает пресс-служба ведомства. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствие полагает, что в ноябре 2021 г. подозреваемые «ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на производственном объекте». Следователи установили, что инспекторы без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль накануне рассказал, что в 2021 г. на шахте «Листвяжной» было проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 млн руб. По его словам, до сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 г.

25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв метана, обстоятельства случившегося выясняются. МЧС подтвердило гибель 46 шахтеров и шести горноспасателей. На поверхность удалось вывести 239 человек. Утром 26 ноября кемеровский губернатор Сергей Цивилев сообщил, что все пропавшие в шахте признаны погибшими. Спасательные работы возобновят примерно через три дня.

СКР по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016 г., когда погибли 36 горняков. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

Ранее по теме: Губернатор Кузбасса сообщил план спасательных работ на шахте «Листвяжная»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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