СК возбудил дело о халатности после ЧП в шахте в Кемеровской области

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль накануне рассказал, что в 2021 г. на шахте «Листвяжной» было проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 млн руб. По его словам, до сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 г.