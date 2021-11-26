СК возбудил дело о халатности после ЧП в шахте в Кемеровской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности против инспекторов Ростехнадзора после задымления на шахте «Листвяжная», сообщает пресс-служба ведомства. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следствие полагает, что в ноябре 2021 г. подозреваемые «ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на производственном объекте». Следователи установили, что инспекторы без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.
Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль накануне рассказал, что в 2021 г. на шахте «Листвяжной» было проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 млн руб. По его словам, до сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 г.
25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв метана, обстоятельства случившегося выясняются. МЧС подтвердило гибель 46 шахтеров и шести горноспасателей. На поверхность удалось вывести 239 человек. Утром 26 ноября кемеровский губернатор Сергей Цивилев сообщил, что все пропавшие в шахте признаны погибшими. Спасательные работы возобновят примерно через три дня.
СКР по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016 г., когда погибли 36 горняков. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.