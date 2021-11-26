Губернатор Кузбасса сообщил план спасательных работ на шахте «Листвяжная»

После этого будет принято решение о дальнейших работах на шахте, добавил губернатор. Он уточнил, что сейчас в больнице находятся 38 шахтеров, их состояние с момента госпитализации в худшую сторону не изменилось. Также медицинская помощь потребовалась 11 горноспасателям: у одного из них зафиксирована черепно-мозговая травма, у остальных — отравление.