Губернатор Кузбасса сообщил план спасательных работ на шахте «Листвяжная»
Поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где вчера произошло задымление, продолжатся примерно через три дня, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилев. Видео своего выступления он опубликовал в Instagram.
По словам главы области, сейчас на место прибыли три отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). Они получают задания и готовятся идти в шахту. Им предстоит изолировать горные выработки и начать естественное заполнение метаном в объеме 257 000 куб. м. Это необходимо для снижения риска взрыва.
«Это нужно, чтобы содержание метана снизилось до неопасного уровня, ориентировочно это займет трое суток», — уточнил Цивилев.
После этого будет принято решение о дальнейших работах на шахте, добавил губернатор. Он уточнил, что сейчас в больнице находятся 38 шахтеров, их состояние с момента госпитализации в худшую сторону не изменилось. Также медицинская помощь потребовалась 11 горноспасателям: у одного из них зафиксирована черепно-мозговая травма, у остальных — отравление.
Предварительной причиной инцидента является взрыв метана, уточнил командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше. По его словам, сейчас на шахте проводятся работы по инертизации отработанного пространства, а к вечеру начнется бурение скважины в предполагаемом эпицентре взрыва для подачи туда инертной пены и тушения возможных очагов пожара.
Трагедия на шахте произошла 25 ноября. По данным Следственного комитета России (СКР), на горной выработке случилось задымление. Сегодня МЧС подтвердило гибель 52 человек: 46 шахтеров и шести спасателей. На поверхность удалось вывести 239 человек, судьба еще 35 оставалась неизвестной. Утром 26 ноября Цивилев сообщил, что все пропавшие в шахте признаны погибшими.
СКР по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вчера правоохранительные органы задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, уточнили в СКР. Задержанным предъявят обвинения и изберут им меру пресечения. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.