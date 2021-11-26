Газета
Общество

Губернатор Кузбасса сообщил план спасательных работ на шахте «Листвяжная»

Ведомости

Поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где вчера произошло задымление, продолжатся примерно через три дня, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилев. Видео своего выступления он опубликовал в Instagram.

По словам главы области, сейчас на место прибыли три отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). Они получают задания и готовятся идти в шахту. Им предстоит изолировать горные выработки и начать естественное заполнение метаном в объеме 257 000 куб. м. Это необходимо для снижения риска взрыва. 

«Это нужно, чтобы содержание метана снизилось до неопасного уровня, ориентировочно это займет трое суток», — уточнил Цивилев.

После этого будет принято решение о дальнейших работах на шахте, добавил губернатор. Он уточнил, что сейчас в больнице находятся 38 шахтеров, их состояние с момента госпитализации в худшую сторону не изменилось. Также медицинская помощь потребовалась 11 горноспасателям: у одного из них зафиксирована черепно-мозговая травма, у остальных — отравление.

Предварительной причиной инцидента является взрыв метана, уточнил командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше. По его словам, сейчас на шахте проводятся работы по инертизации отработанного пространства, а к вечеру начнется бурение скважины в предполагаемом эпицентре взрыва для подачи туда инертной пены и тушения возможных очагов пожара.

Трагедия на шахте произошла 25 ноября. По данным Следственного комитета России (СКР), на горной выработке случилось задымление. Сегодня МЧС подтвердило гибель 52 человек: 46 шахтеров и шести спасателей. На поверхность удалось вывести 239 человек, судьба еще 35 оставалась неизвестной. Утром 26 ноября Цивилев сообщил, что все пропавшие в шахте признаны погибшими.

СКР по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вчера правоохранительные органы задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, уточнили в СКР. Задержанным предъявят обвинения и изберут им меру пресечения. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

Ранее по теме: МЧС подтвердило гибель 52 человек в шахте в Кемеровской области

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных