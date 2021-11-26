МЧС подтвердило гибель 52 человек в шахте в Кемеровской области
Шесть спасателей и 46 горняков погибли в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где вчера произошло задымление, сообщил журналистам командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.
«Вчера у нас тоже произошла трагедия: погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», — сказал он (цитата по ТАСС).
Трагедия на шахте произошла вчера. По данным Следственного комитета России (СКР), на горной выработке случилось задымление. Из-за высокой концентрации газа поисково-спасательные работы приходилось приостанавливать. Вчера вечером врио министра МЧС Александр Чуприян рассказал, что в целом в спасательных работах были задействованы 430 человек и 86 единиц техники. В итоге на поверхность удалось вывести 239 человек, судьба еще 35 оставалась неизвестной.
По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин назвал предварительной причиной инцидента взрыв метана. По данным СКР, задымление началось с вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.
СКР по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, вчера правоохранительные органы задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, утончили в СКР. Задержанным предъявят обвинения и изберут им меру пресечения.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016-го, когда погибли 36 горняков.