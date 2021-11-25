Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП на шахте в Кемеровской области
Причиной ЧП в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом сообщил журналистам заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин, передает ТАСС.
«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — сказал он. По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета России из Москвы.
25 ноября в вентиляционном штреке шахты произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы, на месте аварии создан оперативный штаб. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в результате ЧП погибли 11 человек, еще 35 человек остаются под землей. Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016-го, когда погибли 36 горняков.
Ранее звено горноспасателей, отправленных на ликвидацию ЧП, перестало выходить на связь. В МЧС сообщали, что связь с ними была потеряна после того, как были приостановлены поисково-спасательные работы из-за угрозы взрыва газа. Позже администрация шахты сообщила, что были найдены тела троих спасателей.
Ранее официально о причинах ЧП не сообщалось. Источники ТАСС сообщали, что причиной ЧП стало возгорание угольной пыли, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте. Президент России Владимир Путин поручил губернатору и руководителю МЧС организовать помощь пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших.