В аварийной шахте «Листвяжная» погибли трое горноспасателей

25 ноября в вентиляционном штреке шахты произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы, на месте аварии создан оперативный штаб. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в результате ЧП погибли 11 человек, еще 35 человек остаются под землей. Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016-го, когда погибли 36 горняков.