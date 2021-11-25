В аварийной шахте «Листвяжная» погибли трое горноспасателей
В кузбасской шахте «Листвяжная», где произошло задымление, найдены тела троих горноспасателей, которых направили на поиски оставшихся под землей горняков, передает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.
Ранее звено горноспасателей, отправленных на ликвидацию ЧП, перестало выходить на связь. В МЧС сообщали, что связь с ними была потеряна после того, как были приостановлены поисково-спасательные работы из-за угрозы взрыва газа.
25 ноября в вентиляционном штреке шахты произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы, на месте аварии создан оперативный штаб. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в результате ЧП погибли 11 человек, еще 35 человек остаются под землей. Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016-го, когда погибли 36 горняков.
Официально о причинах ЧП не сообщалось. По данным источников ТАСС, причиной ЧП стало возгорание угольной пыли, после которого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Президент России Владимир Путин поручил губернатору и руководителю МЧС региона организовать помощь пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших.