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Общество

В аварийной шахте «Листвяжная» погибли трое горноспасателей

Ведомости

В кузбасской шахте «Листвяжная», где произошло задымление, найдены тела троих горноспасателей, которых направили на поиски оставшихся под землей горняков, передает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

Ранее звено горноспасателей, отправленных на ликвидацию ЧП, перестало выходить на связь. В МЧС сообщали, что связь с ними была потеряна после того, как были приостановлены поисково-спасательные работы из-за угрозы взрыва газа.

25 ноября в вентиляционном штреке шахты произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы, на месте аварии создан оперативный штаб. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в результате ЧП погибли 11 человек, еще 35 человек остаются под землей. Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016-го, когда погибли 36 горняков.

Официально о причинах ЧП не сообщалось. По данным источников ТАСС, причиной ЧП стало возгорание угольной пыли, после которого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Президент России Владимир Путин поручил губернатору и руководителю МЧС региона организовать помощь пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее по теме: Губернатор Кемеровской области сообщил о 35 остающихся под землей горняках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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