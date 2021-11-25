Губернатор Кемеровской области сообщил о 35 остающихся под землей горняках
Еще 35 человек остаются в шахте «Листвяжная» в Кузбассе после аварии, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире телеканала «Россия 24».
«35 человек находятся под землей, местоположение их не установлено», — сообщил чиновник.
25 ноября в вентиляционном штреке шахты произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы. По словам губернатора, в результате аварии погибли 11 человек. Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016-го. Тогда погибли 36 человек.
Официально о причинах ЧП не сообщалось. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что причиной ЧП стало возгорание угольной пыли, после которого дым по вентиляции распространился по всей шахте.
Ранее поисково-спасательные работы на «Листвяжной» были приостановлены из-за угрозы взрыва. Операция возобновится, как только концентрация взрывоопасных газов вернется к безопасному уровню. После инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Президент России Владимир Путин поручил губернатору и руководителю МЧС организовать помощь пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших.