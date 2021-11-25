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Губернатор Кемеровской области сообщил о 35 остающихся под землей горняках

Ведомости

Еще 35 человек остаются в шахте «Листвяжная» в Кузбассе после аварии, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире телеканала «Россия 24».

«35 человек находятся под землей, местоположение их не установлено», — сообщил чиновник.

25 ноября в вентиляционном штреке шахты произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы. По словам губернатора, в результате аварии погибли 11 человек. Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016-го. Тогда погибли 36 человек.

Официально о причинах ЧП не сообщалось. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что причиной ЧП стало возгорание угольной пыли, после которого дым по вентиляции распространился по всей шахте.

Ранее поисково-спасательные работы на «Листвяжной» были приостановлены из-за угрозы взрыва. Операция возобновится, как только концентрация взрывоопасных газов вернется к безопасному уровню. После инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Президент России Владимир Путин поручил губернатору и руководителю МЧС организовать помощь пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее по теме: Авария на шахте в Кемеровской области. Главное

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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