Губернатор Кемеровской области сообщил о 35 остающихся под землей горняках

25 ноября в вентиляционном штреке шахты произошло задымление. На поверхность вывели 239 горняков, 38 были госпитализированы. По словам губернатора, в результате аварии погибли 11 человек. Это крупнейшее ЧП на российских шахтах по числу жертв со времен взрыва на шахте «Северная» в Республике Коми в феврале 2016-го. Тогда погибли 36 человек.