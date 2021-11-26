Газета
Общество

Суточный прирост зараженных коронавирусом в России вновь превысил 34 000

Ведомости

За последние сутки коронавирус выявили у 34 690 россиян, следует из статистики оперштаба. Показатель превысил порог в 34 000 впервые с 22 ноября — тогда показатель составил 35 681 случай. Общее число зараженных за время пандемии в стране достигло 9 502 879 человек.

Умерли в течение последних 24 часов 1235 граждан с COVID-19, за все время скончались 270 292 пациентов. Выздоровели за сутки 36 145 заболевших COVID-19 после вчерашнего рекорда в 38 450 человек. Сейчас коронавирусом заражены 1 031 616 россиян.

Вчера инфекцию выявили у 33 796 жителей страны. Скончались 1238 граждан с COVID-19.

Показатель суточного прироста зараженных в Москве продолжил расти и составил 3929 случаев после 3349 вчера. Перед этим три дня подряд это значение не превышало 3000. Умерли за последние 24 часа 94 жителя столицы. Общее число заболевших за время пандемии в городе достигло 1 933 979 — это наивысший показатель среди всех регионов России. Скончались 33 821 человек.

Наиболее высокая динамика заражений зафиксирована также в Московской области (+1812), Санкт-Петербурге (+1704), Самарской области (+1184) и Краснодарском крае (+807).

По данным на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2% при цели в 80%. Первую из двух доз вакцины получили 66,4 млн россиян, полный курс вакцинации прошли 58,7 млн человек.

Ранее по теме: В ВОЗ оценили динамику заболеваемости коронавирусом в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных