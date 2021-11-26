Суточный прирост зараженных коронавирусом в России вновь превысил 34 000
За последние сутки коронавирус выявили у 34 690 россиян, следует из статистики оперштаба. Показатель превысил порог в 34 000 впервые с 22 ноября — тогда показатель составил 35 681 случай. Общее число зараженных за время пандемии в стране достигло 9 502 879 человек.
Умерли в течение последних 24 часов 1235 граждан с COVID-19, за все время скончались 270 292 пациентов. Выздоровели за сутки 36 145 заболевших COVID-19 после вчерашнего рекорда в 38 450 человек. Сейчас коронавирусом заражены 1 031 616 россиян.
Вчера инфекцию выявили у 33 796 жителей страны. Скончались 1238 граждан с COVID-19.
Показатель суточного прироста зараженных в Москве продолжил расти и составил 3929 случаев после 3349 вчера. Перед этим три дня подряд это значение не превышало 3000. Умерли за последние 24 часа 94 жителя столицы. Общее число заболевших за время пандемии в городе достигло 1 933 979 — это наивысший показатель среди всех регионов России. Скончались 33 821 человек.
Наиболее высокая динамика заражений зафиксирована также в Московской области (+1812), Санкт-Петербурге (+1704), Самарской области (+1184) и Краснодарском крае (+807).
По данным на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2% при цели в 80%. Первую из двух доз вакцины получили 66,4 млн россиян, полный курс вакцинации прошли 58,7 млн человек.