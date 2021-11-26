Суточный прирост зараженных коронавирусом в России вновь превысил 34 000

Показатель суточного прироста зараженных в Москве продолжил расти и составил 3929 случаев после 3349 вчера. Перед этим три дня подряд это значение не превышало 3000. Умерли за последние 24 часа 94 жителя столицы. Общее число заболевших за время пандемии в городе достигло 1 933 979 — это наивысший показатель среди всех регионов России. Скончались 33 821 человек.