Лукашенко оценил расходы Белоруссии на помощь беженцам в $12,6 млн

По его мнению, Запад выделил такое маленькое финансирование, потому что раньше часть этих денег могли присвоить «фильтры» в Литве и Польше, а теперь деньги нужно перечислять напрямую белорусскому Красному Кресту. «Не хотят — не надо, мы разберемся с этими людьми. Но их защищать (западные страны. — "Ведомости") мы не будем. Они первыми нарушили наши договоры о реадмиссии», — подчеркнул Лукашенко.