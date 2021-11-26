Лукашенко оценил расходы Белоруссии на помощь беженцам в $12,6 млн
Власти Белоруссии потратили $12,6 млн на помощь беженцам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, западные страны перечислили белорусскому Красному Кресту «несчастные» $260 000.
По его мнению, Запад выделил такое маленькое финансирование, потому что раньше часть этих денег могли присвоить «фильтры» в Литве и Польше, а теперь деньги нужно перечислять напрямую белорусскому Красному Кресту. «Не хотят — не надо, мы разберемся с этими людьми. Но их защищать (западные страны. — "Ведомости") мы не будем. Они первыми нарушили наши договоры о реадмиссии», — подчеркнул Лукашенко.
В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.
Президент Белоруссии ранее предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев. Кабмин Германии назвал такое решение неприемлемым. 22 ноября президент Белоруссии обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявляла, что в республике находятся около 7000 беженцев, в основном из стран Ближнего Востока, 2000 из них — в стихийном лагере на границе с Польшей.