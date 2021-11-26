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АТОР сообщила о падении спроса на вакцинные туры в Россию

Ведомости

Спрос на вакцинные туры в Россию среди иностранцев резко упал за 2021 г., заявила в интервью радио «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Был огромный интерес в конце 2020 г. — начале 2021 г., и наши операторы писали письма — давайте продумаем протоколы, давайте продумаем регламенты, потому что интерес был колоссальный. Сейчас он практически сошел на нет», — рассказала Ломидзе (цитата по ТАСС).

По ее словам, вакцинный туризм россиян за рубеж не является массовым: по итогам года такие поездки могут совершить несколько тысяч жителей страны. Россияне могут поехать за прививкой от коронавируса в Сербию, Хорватию, Грецию, Германию и Венгрию, добавила Ломидзе.

Ранее Ломидзе сообщила, что из-за высокого спроса туроператоры увеличивают список стран, в которые россияне могут поехать для вакцинации от коронавируса. В основном вакцинные туры покупают россияне среднего возраста. Большинство клиентов хотят вакцинироваться препаратами, одобренными ВОЗ, чтобы свободно ездить по миру. Среди новых направлений вакцинного туризма — Греция, где можно бесплатно сделать прививку Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer и Moderna. 

Ранее по теме: Туроператоры сообщили о росте спроса на вакцинные туры за рубеж

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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