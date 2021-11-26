АТОР сообщила о падении спроса на вакцинные туры в Россию
Спрос на вакцинные туры в Россию среди иностранцев резко упал за 2021 г., заявила в интервью радио «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Был огромный интерес в конце 2020 г. — начале 2021 г., и наши операторы писали письма — давайте продумаем протоколы, давайте продумаем регламенты, потому что интерес был колоссальный. Сейчас он практически сошел на нет», — рассказала Ломидзе (цитата по ТАСС).
По ее словам, вакцинный туризм россиян за рубеж не является массовым: по итогам года такие поездки могут совершить несколько тысяч жителей страны. Россияне могут поехать за прививкой от коронавируса в Сербию, Хорватию, Грецию, Германию и Венгрию, добавила Ломидзе.
Ранее Ломидзе сообщила, что из-за высокого спроса туроператоры увеличивают список стран, в которые россияне могут поехать для вакцинации от коронавируса. В основном вакцинные туры покупают россияне среднего возраста. Большинство клиентов хотят вакцинироваться препаратами, одобренными ВОЗ, чтобы свободно ездить по миру. Среди новых направлений вакцинного туризма — Греция, где можно бесплатно сделать прививку Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer и Moderna.