АТОР сообщила о падении спроса на вакцинные туры в Россию

По ее словам, вакцинный туризм россиян за рубеж не является массовым: по итогам года такие поездки могут совершить несколько тысяч жителей страны. Россияне могут поехать за прививкой от коронавируса в Сербию, Хорватию, Грецию, Германию и Венгрию, добавила Ломидзе.