Туроператоры сообщили о росте спроса на вакцинные туры за рубеж
Туроператоры из-за высокого спроса расширяют список стран, в которые россияне могут поехать, чтобы сделать прививки от коронавируса вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
«Спрос на подобные поездки в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. Некоторые туркомпании получают сотни запросов в неделю на организацию вакцинных туров, в других счет идет на десятки», — сообщила Ломидзе.
В основном вакцинные туры покупают россияне среднего возраста. Большинство клиентов хотят вакцинироваться препаратами, одобренными ВОЗ, чтобы свободно ездить по миру. Среди новых направлений вакцинного туризма — Греция, где можно бесплатно сделать прививку Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer и Moderna.
Ломидзе отметила, что поездку нужно бронировать не менее чем за две-три недели до вылета, потому что нужно заранее записываться на вакцинацию. Прививку можно сделать в городе Салоники. После вакцинации выдают сертификат европейского образца, который действует в Европе и других регионах.
Россияне начали интересоваться вакцинными турами в Таиланд и Венгрию, однако эти страны пока не прививают иностранцев. Лидером по числу вакцинных туров остается Сербия из-за безвизового въезда, бесплатной вакцинации и регулярного прямого авиасообщения. Также в этой стране туристические услуги более доступны, чем в других европейских странах. Стоимость вакцинных туров в Сербию начинается от 46 000 руб. на человека, в Хорватию — от 36 000 руб., в Грецию — от 71 300 руб., рассказали в АТОР.