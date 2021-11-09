Туроператоры сообщили о росте спроса на вакцинные туры за рубеж

Россияне начали интересоваться вакцинными турами в Таиланд и Венгрию, однако эти страны пока не прививают иностранцев. Лидером по числу вакцинных туров остается Сербия из-за безвизового въезда, бесплатной вакцинации и регулярного прямого авиасообщения. Также в этой стране туристические услуги более доступны, чем в других европейских странах. Стоимость вакцинных туров в Сербию начинается от 46 000 руб. на человека, в Хорватию — от 36 000 руб., в Грецию — от 71 300 руб., рассказали в АТОР.