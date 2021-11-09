Газета
Бизнес

Туроператоры сообщили о росте спроса на вакцинные туры за рубеж

Ведомости

Туроператоры из-за высокого спроса расширяют список стран, в которые россияне могут поехать, чтобы сделать прививки от коронавируса вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе. 

«Спрос на подобные поездки в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. Некоторые туркомпании получают сотни запросов в неделю на организацию вакцинных туров, в других счет идет на десятки», — сообщила Ломидзе. 

В основном вакцинные туры покупают россияне среднего возраста. Большинство клиентов хотят вакцинироваться препаратами, одобренными ВОЗ, чтобы свободно ездить по миру. Среди новых направлений вакцинного туризма — Греция, где можно бесплатно сделать прививку Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer и Moderna. 

Ломидзе отметила, что поездку нужно бронировать не менее чем за две-три недели до вылета, потому что нужно заранее записываться на вакцинацию. Прививку можно сделать в городе Салоники. После вакцинации выдают сертификат европейского образца, который действует в Европе и других регионах.

Россияне начали интересоваться вакцинными турами в Таиланд и Венгрию, однако эти страны пока не прививают иностранцев. Лидером по числу вакцинных туров остается Сербия из-за безвизового въезда, бесплатной вакцинации и регулярного прямого авиасообщения. Также в этой стране туристические услуги более доступны, чем в других европейских странах. Стоимость вакцинных туров в Сербию начинается от 46 000 руб. на человека, в Хорватию — от 36 000 руб., в Грецию — от 71 300 руб., рассказали в АТОР.

Ранее по теме: Туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Европу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных