Прокуратура возбудила 55 административных и уголовное дело после проверки шахт в Кузбассе
Прокуратура Кемеровской области возбудила 55 административных и одно уголовное дело в результате проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда на 25 шахтах региона, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено 4 представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре рассказали, что сотрудники ведомства выявили нарушения правил пожарной безопасности и охраны труда: в шахтах не были оборудованы пути эвакуации, электропроводка неисправна, не был проведен инструктаж по технике безопасности и оценка условий труда. Также горняков не обеспечили средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушался режим труда и отдыха.
Прокуратура продолжит проверки, по результатам которых будут приняты меры реагирования. Ситуация будет находиться на контроле Генпрокуратуры до фактического устранения нарушений и восстановления прав граждан.
Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв метана, обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка.
Ранее сегодня врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в момент аварии в шахте находились 285 горняков. Спасателям удалось вывести наружу 239 человек, остальные 46 признаны погибшими. Также во время спасательной операции погибли пять горноспасателей. Их посмертно наградят орденами Мужества.
Сегодня замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков заявил, что за медицинской помощью обратились 63 шахтера. 13 из них назначили лечение на дому, остальных госпитализировали. Состояние пострадавших стабильное, оно оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, но динамика положительная.