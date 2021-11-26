Прокуратура возбудила 55 административных и уголовное дело после проверки шахт в Кузбассе

В Генпрокуратуре рассказали, что сотрудники ведомства выявили нарушения правил пожарной безопасности и охраны труда: в шахтах не были оборудованы пути эвакуации, электропроводка неисправна, не был проведен инструктаж по технике безопасности и оценка условий труда. Также горняков не обеспечили средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушался режим труда и отдыха.