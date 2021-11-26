Один из считавшихся погибшим в шахте на Кузбассе найден живым
Один из пострадавших во время вчерашнего задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области шахтеров найден живым, сообщил врио министра МЧС России Александр Чуприян. Ранее все оставшиеся там работники считались погибшими.
«Есть предварительное сообщение, что именно эти люди сейчас нашли еще одного живого шахтера», — заявил врио главы ведомства, видео его заявления опубликовали «РИА Новости».
Пострадавшего доставят в больницу, уточнил Чуприян. По информации ТАСС, мужчина находится в сознании.
Позже Чуприян уточнил, что найденный мужчина является не шахтером, а спасателем. Им оказался ранее считавшийся погибшим в ходе спасательной операции 51-летний Александр Заковряшин, сообщили «РИА Новости».
Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв метана, обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка.
Ранее сегодня Чуприян заявил, что в момент аварии в шахте находились 285 горняков. Спасателям удалось вывести наружу 239 человек, остальные 46 признали погибшими. Также во время спасательной операции погибли пять горноспасателей. Их посмертно наградят Орденами мужества.
Сегодня замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков заявил, что за медицинской помощью обратились 63 шахтера. 13 из них назначили лечение на дому, остальных госпитализировали. Состояние пострадавших стабильное, оно оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, но динамика положительная.
Кроме того, по словам замминистра, помощь потребовалась 11 горноспасателям. Среди них никто не находится в тяжелом состоянии, также наблюдается положительная динамика.