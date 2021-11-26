Один из считавшихся погибшим в шахте на Кузбассе найден живым

Ранее сегодня Чуприян заявил, что в момент аварии в шахте находились 285 горняков. Спасателям удалось вывести наружу 239 человек, остальные 46 признали погибшими. Также во время спасательной операции погибли пять горноспасателей. Их посмертно наградят Орденами мужества.