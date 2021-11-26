Число пострадавших в Кемеровской области шахтеров выросло до 63
К сегодняшнему утру 63 шахтера, пострадавших во время задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, обратились за медицинской помощью, сообщил замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков. Его заявление опубликовано на странице правительства региона во «ВКонтакте».
«На 10 утра сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после чрезвычайной ситуации на шахте «Листвяжная» — 63 человека. 13 из них после обследования назначено амбулаторное лечение. Остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара городов Кузбасса», — сказал он.
По словам Хераскова, все пациенты были в стабильном состоянии доставлены в больницы с комбинированными поражениями. Нарушения витальной функции у них вызвало отравление продуктами горения и окисью углерода. Шахтеров полностью обследовали, чтобы исключить тяжелые осложнения — в первую очередь, контузионные травмы и отравления окисью углерода.
Сейчас состояние шахтеров варьируется от средней степени тяжести до тяжелой. Последние находятся в реанимации. Тем не менее у пациентов наблюдается положительная динамика, их состояние стабильное, угрозы жизни нет, добавил замминистра.
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о 38 пострадавших шахтерах, доставленных в больницы. Кроме того, по его словам, помощь потребовалась 11 горноспасателям. Херасков уточнил, что их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, наблюдается положительная динамика.
Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв метана, обстоятельства случившегося выясняются. МЧС подтвердило гибель 46 шахтеров и шести горноспасателей. На поверхность удалось вывести 239 человек, судьба еще 35 оставалась неизвестной. Утром 26 ноября Цивилев сообщил, что все пропавшие в шахте признаны погибшими. Спасательные работы возобновят примерно через три дня.
В регионе объявлен траур по погибшим. Их семьи получат средства из федерального, областного и муниципального бюджетов, а также от самого предприятия, уточнил сегодня Цивилев. Точный размер выплат пока не установлен.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вчера правоохранительные органы задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка.