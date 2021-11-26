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Общество

Число пострадавших в Кемеровской области шахтеров выросло до 63

Ведомости

К сегодняшнему утру 63 шахтера, пострадавших во время задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, обратились за медицинской помощью, сообщил замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков. Его заявление опубликовано на странице правительства региона во «ВКонтакте».

«На 10 утра сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после чрезвычайной ситуации на шахте «Листвяжная» — 63 человека. 13 из них после обследования назначено амбулаторное лечение. Остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара городов Кузбасса», — сказал он.

По словам Хераскова, все пациенты были в стабильном состоянии доставлены в больницы с комбинированными поражениями. Нарушения витальной функции у них вызвало отравление продуктами горения и окисью углерода. Шахтеров полностью обследовали, чтобы исключить тяжелые осложнения — в первую очередь, контузионные травмы и отравления окисью углерода.

Сейчас состояние шахтеров варьируется от средней степени тяжести до тяжелой. Последние находятся в реанимации. Тем не менее у пациентов наблюдается положительная динамика, их состояние стабильное, угрозы жизни нет, добавил замминистра.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о 38 пострадавших шахтерах, доставленных в больницы. Кроме того, по его словам, помощь потребовалась 11 горноспасателям. Херасков уточнил, что их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, наблюдается положительная динамика.

Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв метана, обстоятельства случившегося выясняются. МЧС подтвердило гибель 46 шахтеров и шести горноспасателей. На поверхность удалось вывести 239 человек, судьба еще 35 оставалась неизвестной. Утром 26 ноября Цивилев сообщил, что все пропавшие в шахте признаны погибшими. Спасательные работы возобновят примерно через три дня. 

В регионе объявлен траур по погибшим. Их семьи получат средства из федерального, областного и муниципального бюджетов, а также от самого предприятия, уточнил сегодня Цивилев. Точный размер выплат пока не установлен.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вчера правоохранительные органы задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка.

Ранее по теме: Губернатор Кузбасса сообщил план спасательных работ на шахте «Листвяжная»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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