Число пострадавших в Кемеровской области шахтеров выросло до 63

Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв метана, обстоятельства случившегося выясняются. МЧС подтвердило гибель 46 шахтеров и шести горноспасателей. На поверхность удалось вывести 239 человек, судьба еще 35 оставалась неизвестной. Утром 26 ноября Цивилев сообщил, что все пропавшие в шахте признаны погибшими. Спасательные работы возобновят примерно через три дня.