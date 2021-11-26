СКР предъявил обвинение пяти фигурантам дела об аварии в шахте в Кузбассе

По данным следствия, из-за нарушений требований промышленной безопасности в шахте, которые допустили Махраков и его подчиненные, «произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке». Винокуров и Семыкин ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности: они составили акты о проверке штрека без его фактической проверки. Расследование уголовного дела продолжается, следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемых, сообщили в СК.