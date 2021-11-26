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СКР предъявил обвинение пяти фигурантам дела об аварии в шахте в Кузбассе

Ведомости

Следственный комитет предъявил обвинение директору шахты «Листвяжная» Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименко и главным госинспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину, говорится на сайте СКР.

Махракова, Молостова и Герасименко обвинили по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), Винокурова и Семыкина – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности  смерть двух и более лиц).

По данным следствия, из-за нарушений требований промышленной безопасности в шахте, которые допустили Махраков и его подчиненные, «произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке». Винокуров и Семыкин ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности: они составили акты о проверке штрека без его фактической проверки. Расследование уголовного дела продолжается, следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемых, сообщили в СК.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло вчера. Ранее сегодня врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в момент аварии в шахте находились 285 горняков. Спасателям удалось вывести наружу 239 человек, остальные 46 признаны погибшими. Также во время спасательной операции погибли пять горноспасателей. Их посмертно наградят орденами Мужества.

Сегодня замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков заявил, что за медицинской помощью обратились 63 шахтера. 13 из них назначили лечение на дому, остальных госпитализировали. Состояние пострадавших стабильное, оно оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, но динамика положительная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных