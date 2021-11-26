Журналистка получила травмы после инцидента с охраной Зеленского
Журналистку украинского телеканала «Прямой» госпитализировали после того, как охрана президента Украины Владимира Зеленского оттолкнула ее на капот автомобиля, сообщила ведущая в эфире телеканала. Инцидент произошел после большой пресс-конференции Зеленского.
«Анну Дзьобу, нашу журналистку, только что мне сообщили, госпитализировали. Мы видели, что ее глаза полны слез. Даже нас, журналистов, циничных людей, мало что может удивить, но на самом деле, эта атака, которая произошла со стороны вашей охраны, когда человек попал под колеса, потому что его толкнули ради того, чтобы президент свободно покинул этот пресс-марафон не на велосипеде, как мы видим, а на бронированном автомобиле, в окружении своей охраны, это просто позор», — заявила телеведущая (цитата по «РИА Новости»).
Издание Vesti.ua сообщило в Telegram-канале, что у журналистки ушиб руки, из раны идет кровь. На место происшествия вызвали медиков. Украинский журналист Андрей Павловский рассказал, что охрана грубо оттесняла журналистов, из-за чего произошла давка, когда Зеленский садился в автомобиль. Журналистка «Прямого» упала на плитку, добавил он.