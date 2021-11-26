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Журналистка получила травмы после инцидента с охраной Зеленского

Ведомости

Журналистку украинского телеканала «Прямой» госпитализировали после того, как охрана президента Украины Владимира Зеленского оттолкнула ее на капот автомобиля, сообщила ведущая в эфире телеканала. Инцидент произошел после большой пресс-конференции Зеленского.

«Анну Дзьобу, нашу журналистку, только что мне сообщили, госпитализировали. Мы видели, что ее глаза полны слез. Даже нас, журналистов, циничных людей, мало что может удивить, но на самом деле, эта атака, которая произошла со стороны вашей охраны, когда человек попал под колеса, потому что его толкнули ради того, чтобы президент свободно покинул этот пресс-марафон не на велосипеде, как мы видим, а на бронированном автомобиле, в окружении своей охраны, это просто позор», — заявила телеведущая (цитата по «РИА Новости»).

Издание Vesti.ua сообщило в Telegram-канале, что у журналистки ушиб руки, из раны идет кровь. На место происшествия вызвали медиков. Украинский журналист Андрей Павловский рассказал, что охрана грубо оттесняла журналистов, из-за чего произошла давка, когда Зеленский садился в автомобиль. Журналистка «Прямого» упала на плитку, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных