Сборная России в первом стыковом матче к ЧМ-2022 сыграет с Польшей
В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка по стыковым матчам чемпионата мира по футболу в 2022 г., передает Sports.ru.
Полуфиналы стыкового турнира назначены на 24 марта 2022 г., финалы — на 29 марта. Чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. в Катаре. Сборная России в полуфинале стыковых матчей сыграет с Польшей, а в случае победы сборная должна будет сыграть в финале с победителем матча Швеция-Чехия.
По итогам матчей 16 ноября путевки на чемпионат в Катаре получили сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии. В стыковых матчах выступят Россия, Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Польша и Северная Македония. Также поборются за участие в ЧМ-2022 сборные Чехии и Австрии — лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций, которые не смогли попасть на ЧМ через квалификацию.
Российской сборной придется сыграть в стыковых матчах, поскольку 15 ноября она уступила победу сборной Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к ЧМ-2022. Матч закончился со счетом 0:1. Таким образом, сборная уступила первое место в группе H хорватам и заняла второе место, набрав 22 очка.