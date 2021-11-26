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Сборная России в первом стыковом матче к ЧМ-2022 сыграет с Польшей

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В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка по стыковым матчам чемпионата мира по футболу в 2022 г., передает Sports.ru.

Полуфиналы стыкового турнира назначены на 24 марта 2022 г., финалы — на 29 марта. Чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. в Катаре. Сборная России в полуфинале стыковых матчей сыграет с Польшей, а в случае победы сборная должна будет сыграть в финале с победителем матча Швеция-Чехия. 

По итогам матчей 16 ноября путевки на чемпионат в Катаре получили сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии. В стыковых матчах выступят Россия, Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Польша и Северная Македония. Также поборются за участие в ЧМ-2022 сборные Чехии и Австрии — лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций, которые не смогли попасть на ЧМ через квалификацию. 

Российской сборной придется сыграть в стыковых матчах, поскольку 15 ноября она уступила победу сборной Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к ЧМ-2022. Матч закончился со счетом 0:1. Таким образом, сборная уступила первое место в группе H хорватам и заняла второе место, набрав 22 очка. 

Ранее по теме: Сборная России проиграла Хорватии на отборочной игре ЧМ-2022

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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