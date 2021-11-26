Сборная России в первом стыковом матче к ЧМ-2022 сыграет с Польшей

По итогам матчей 16 ноября путевки на чемпионат в Катаре получили сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии. В стыковых матчах выступят Россия, Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Польша и Северная Македония. Также поборются за участие в ЧМ-2022 сборные Чехии и Австрии — лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций, которые не смогли попасть на ЧМ через квалификацию.